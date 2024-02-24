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Эксперт: Россия набирается военного опыта, а военное руководство становится сильнее

rus.tvnet.lv/LETA
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Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу
Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу Фото: SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/EPA

Украина в этом году продолжит воевать с оборонительных позиций, и масштабные контрнаступления с украинской стороны невозможны, пока Запад не окажет полноценную помощь, заявил агентству LETA бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Юрис Маклаков.

Он считает, что этот год будет использован для подготовки к решающим событиям в 2025 году, но нельзя забывать и о политической стороне.

По его мнению, Украина продолжит использовать беспилотники и подрывать инфраструктуру для достижения успеха на фронте, например, Крымский мост и российские корабли могут быть одними из потенциальных целей.

Маклаков признал, что Россия сумела восстановить свою военную промышленность и сделала это гораздо быстрее, чем западные страны.

Он сказал, что Россия набирается военного опыта, а военное руководство становится сильнее. Это пригодится на поле боя. Эксперт подчеркнул, что Россия будет становиться сильнее в военном отношении, и то, что Украина находится в обороне, гораздо выгоднее для России, поскольку она обладает большими людскими и военными ресурсами.

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