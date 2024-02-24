Хирурги, кровь и ужас без будущего: клип Смольянинова к годовщине войны в Украине

Жанр своего музыкального творчества Артур обозначает как кино-рок или human-рок - сюжеты песен очень кинематографичны и, зачастую, развиваются вокруг главного героя. "Это не автопроекция, нет. Это собирательный образ из тысячи лиц". А кто стоит за ним — каждый слушатель решает для себя сам. В состав группы cheLovek вошли русскоязычные и латышские музыканты.

За прошедших два года Смольянинов успешно проехался с гастролями по Америке. Поучаствовал в новом сезоне сатирического проекта "Гражданин поэт". Снялся в блокбастере титулованного латвийского режиссера Дзинтарса Дрейбергса "ТТТ" про баскетбольную команду мечты. Выступил модератором нового сезона проекта общественных диалогов "Философия на воде" - его собеседником выступил глава правительства Тибета в изгнании Пенпа Церинга.

В марте Смольянинов улетает на киносъемки в Америку, чтобы, вернувшись, дать новый концерт в Риге. Кроме того, весной-летом 2024 года планируется премьера музыкально-поэтического и мультимедийного спектакля "Реки и Улицы. Иосиф Бродский".

Актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов известен массовому зрителю прежде всего по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне "9 рота". В его списке – более ста картин, награжденные призами многих фестивалей. 10 лет он проработал в московском театре "Современнике", был попечителем благотворительного фонда "Подари жизнь". Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие — ему пришлось покинуть страну.

Ведущий латвийский хореограф современного танца, профессор Латвийской академии культуры Ольга Житлухина — главный актор латвийского contemporary dance, основатель и душа фестиваля Laiks dejot, участник множества связанных с танцем проектов. Ежедневно она снимает короткий танец на свой мобильный телефон и выкладывает в сеть. Свой 1118-й "танец в пижаме" Ольга исполнила прямо на Домской площади Риги.

Продюсер проекта Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голицыных, ассоциативный продюсер картины "Молоко матери" по роману Норы Икстены. Автор идей и продюсер проектов "Философия на воде" и "Сны Екатерины".