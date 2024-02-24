Хирурги, кровь и ужас без будущего: клип Смольянинова к годовщине войны в Украине

24 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, Артур Смольянинов и его группа cheLovek выпустили в соцсетях, на видеоплатформах и на телеканале "Дождь" (в кабельном вещании) эпический клип "Эльсинор" ("Помогите человеку") - и это разрывает сердце в прямом и переносном смысле. Главный образ "вечной неприкаянной пионерки из прекрасного далека", ставшего жестоким, воплотила известный латвийский хореограф современного танца Ольга Житлухина.
Артур Смольянинов и его группа cheLovek выпустили новый клип "Эльсинор" ("Помогите человеку") - посвящение Алисе Селезнёвой, гостье из будущего, которое уже никогда не наступит.
В один день с клипом на всех музыкальных платформах появится долгожданный и, без преувеличения, выстраданный первый EP-альбом группы cheLovek — "4", в котором песня "Эльсинор" стала заглавной композицией.
Съемки клипа "Эльсинор" прошли в Риге - в помещениях бывшего завода "Проводник", превратившихся в заброшенную больницу, где хирурги-маньяки оперируют человеческую душу, пытаются создать Нового Человека, но превращаются в мясников-потрошителей.
И вот уже "ни разу не до смеха". Сюжет антиутопический, почти шекспировский… Эльсинор - место действия трагедии "Гамлет" - тут не случаен.
Невозможно создать и построить что-то по-настоящему человеческое и долговечное при помощи насилия, обмана, подлога и подлости… Жертва человеческой жизнью ради иллюзорной идеи рано или поздно всегда приводит к трагедии.
Клип под руководством продюсера Екатерины Ланской снял интернациональный дуэт: режиссер Дмитрий Веников и оператор Янис Эглитис. В ролях — все музыканты группы cheLovek. Хореографический ряд и главный образ - от мастера современного танца Ольги Житлухиной.
Видео: cheLovek - "Эльсинор" ("Помогите человеку")
Презентация сингла "Эльсинор" с успехом прошла в декабре в рижском клубе First.
Цифра 4 выросла из любви Артура к японской культуре, где четверка вообще не используется, потому что иероглиф "四", обозначающий 4, произносится также как иероглиф (вставить иероглиф) "смерть". "Это мои личные мистические переживания, но я посчитал, что в наше роковое время от этого иероглифа уже не отвернешься, не сделаешь вид, что его нет - он касается каждого, - рассказывает Артур. - Можно сказать, не буквально конечно, что этот альбом станет моим бескровным жертвоприношением Смерти, как неизбежному мерилу и финалу любой жизни. Я прошу Смерть остановиться и не забирать раньше срока ни в чем неповинных людей".
Галерея: съемки клипа "Эльсинор" ("Помогите человеку")
В 2022 году Артур Смольянинов покинул Россию в знак несогласия с преступной политикой властей. Он нашел дом в Латвии, став, по большому счету, человеком мира. Его творческая жизнь не стихает ни на минуту: он активно гастролирует, концертирует, снялся в кино и экспериментирует в роли модератора социальных проектов.
В Риге он исполнил давнюю мечту - собрал музыкальную группу под названием cheLovek, тексты и музыку для которой пишет сам: "В жизни для меня нет более интересной и важной задачи, чем быть и продолжать оставаться ЧЕЛОВЕКом". На человеке, как отдельном микрокосмосе, сфокусированы и песни Артура. Это попытка разобраться, что такое человек в мире и мир в человеке. Как внутри нас пороки соседствуют с добром и искренностью. И что делать, чтобы свет в итоге всё-таки побеждал.
Жанр своего музыкального творчества Артур обозначает как кино-рок или human-рок - сюжеты песен очень кинематографичны и, зачастую, развиваются вокруг главного героя. "Это не автопроекция, нет. Это собирательный образ из тысячи лиц". А кто стоит за ним — каждый слушатель решает для себя сам. В состав группы cheLovek вошли русскоязычные и латышские музыканты.
За прошедших два года Смольянинов успешно проехался с гастролями по Америке. Поучаствовал в новом сезоне сатирического проекта "Гражданин поэт". Снялся в блокбастере титулованного латвийского режиссера Дзинтарса Дрейбергса "ТТТ" про баскетбольную команду мечты. Выступил модератором нового сезона проекта общественных диалогов "Философия на воде" - его собеседником выступил глава правительства Тибета в изгнании Пенпа Церинга.
В марте Смольянинов улетает на киносъемки в Америку, чтобы, вернувшись, дать новый концерт в Риге. Кроме того, весной-летом 2024 года планируется премьера музыкально-поэтического и мультимедийного спектакля "Реки и Улицы. Иосиф Бродский".
Актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов известен массовому зрителю прежде всего по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне "9 рота". В его списке – более ста картин, награжденные призами многих фестивалей. 10 лет он проработал в московском театре "Современнике", был попечителем благотворительного фонда "Подари жизнь". Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие — ему пришлось покинуть страну.
Ведущий латвийский хореограф современного танца, профессор Латвийской академии культуры Ольга Житлухина — главный актор латвийского contemporary dance, основатель и душа фестиваля Laiks dejot, участник множества связанных с танцем проектов. Ежедневно она снимает короткий танец на свой мобильный телефон и выкладывает в сеть. Свой 1118-й "танец в пижаме" Ольга исполнила прямо на Домской площади Риги.
Продюсер проекта Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голицыных, ассоциативный продюсер картины "Молоко матери" по роману Норы Икстены. Автор идей и продюсер проектов "Философия на воде" и "Сны Екатерины".
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