Силиня: если люди любят Латвию, России не удастся завоевать их умы

Силиня подчеркнула, что украинский народ героически сражается против полномасштабного вторжения России, а Латвия поддерживала Украину до сих пор и будет поддерживать в будущем, в том числе выделив более 200 миллионов евро в этом году. "Латвия поддерживала Украину в политическом, военном и финансовом плане и продолжит это делать в этом году", - сказала Силиня.

В то же время политик выразила благодарность всем, кто принимал участие в борьбе за свободу Украины.

"Мы знакомы с российской пропагандой, которая хочет посеять страх и неуверенность", - сказала Силиня, добавив, что если мы верим в Латвию и любим ее, то России не удастся завоевать умы латвийского народа.

Как сообщалось, в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, на митинг в поддержку Украины у памятника Свободы собралось несколько сотен человек.

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