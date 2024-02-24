Тело Алексея Навального отдали матери

"Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления", - сообщила Ярмыш в микроблоге Х.

Ранее соратники умершего оппозиционера говорили, что следователь шантажируют Людмилу Навальную, требуя провести его тайные похороны.

"Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто писал и записывал видеообращения. Вы все поступили, как и нужно было делать", - написал в Telegram Иван Жданов.

О смерти Алексея Навального стало известно 16 февраля. После этого тело оппозиционера восемь дней не отдавали его семье. 23 февраля следователь поставил матери Навального ультиматум: либо она согласится на тайные похороны, либо его похоронят прямо в колонии.

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