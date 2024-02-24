Фото, видео ⟩ В Национальной библиотеке прошел концерт "Вместе с Украиной". К посетителям обратился Эдгар Ринкевич

Заявляя о солидарности с украинским народом, 24 февраля, во вторую годовщину российского военного вторжения, в 18:30 посольство Украины в Латвии организует в Национальной библиотеке благотворительный концерт "Вместе с Украиной". TVNET GRUPA посетила мероприятие.