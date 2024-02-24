Заявляя о солидарности с украинским народом, 24 февраля, во вторую годовщину российского военного вторжения, в 18:30 посольство Украины в Латвии организует в Национальной библиотеке благотворительный концерт "Вместе с Украиной". TVNET GRUPA посетила мероприятие.
Фото, видео ⟩ В Национальной библиотеке прошел концерт "Вместе с Украиной". К посетителям обратился Эдгар Ринкевич
Доходы от концерта пойдут на поддержку Украины. Получателей пожертвований выберут Посольство Украины в Латвии и благотворительный фонд Ziedot.lv.
На мероприятии выступил также президент Эдгар Ринкевич.
Видео: Речь Эдгара Ринкевича (на латышском языке)
Концертная программа включает выступления украинских и латвийских музыкантов. Выступят этногруппа Ogas, Ралф Эйландс, Андрей Осокин, Янис Стибелис, Мария Наумова, Мик Галвановскис, Карлис Казакс, группа Sudden Lights, Интар Бусулис и Abonementa orķestris, Маркус Рива, Виктория Притуляка и Анастасия Василенко.
Видео: Выступение Ралфа Эйланда на концерте "Вместе с Украиной"
24 февраля исполняется вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину, однако окончания агрессивной войны, начатой Москвой, не видно.
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