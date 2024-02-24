Автор скандального комикса с солдатами ВСУ в виде свиней отреагировала на критику

Эвелсоне объяснила, что создает комиксы о свиньях уже более пяти лет. "Неизменно все бывали в образе свиней. Все. В контексте различных важных для общества событий. Вопрос в том, почему именно этот комикс был освещен публично и именно сейчас", - пишет художник.

Помимо этого, художница написала на новом опубликованном рисунке, что "свиньи комиксы" всегда поддерживали Украину, а "сатира есть сатира".

Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) призвал омбудсмена Анду Рожукалне оценить комикс, а также напомнило, что государственные СМИ обязаны работать по самым высоким профессиональным и этическим стандартам.

Внимание на комикс обратил также Эдгар Ринкевич, который написал, что "шутить можно и нужно, но важен и контекст".

Фото: Ekrānšāviņš

Сначала на LSM было опубликовано пояснение. "У комикса своя легенда происхождения "свиней", которую можно встретить в каждом новом выпуске. Свинья может быть воображаемым строителем, пассажиром неподвижных поездов или участником спортивных игр и тому подобное. Их рисует художник Гундега Эвелоне", - говорится на сайте издания. Однако, отреагировав на волну возмущения в соцсетях, СМИ удалило статью.

В комиксе, опубликованном и впоследствии удаленном сегодня, 24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину, изображены две свиньи с оружием, говорящие: "Мы будем сражаться, пока не победим" и "Ведь что еще нам остается".

LSM.lv также опубликовал извинения. "Мы создали "Свиной комикс" о войне в Украине не в том месте и не в то время. Приносим извинения, никого не хотели обидеть. Публикация удалена с портала", - сообщила главная редактор lsm.lv. Марта Церава.

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