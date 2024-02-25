"Дьявол кроется в деталях": перекресток в Юрмале, который сильно смущает водителей

В Юрмале у станции Майори есть выезд со стоянки на улицу Лиенес. "Если человек поворачивает направо, у пешеходов горит зеленый свет, а у него - красный. Нужно ли там останавливаться, или же можно ехать дальше, если пешеходы перекресток не переходят?" - реторически вопрошает ведущий передачи Паулс Тимротс.

Передача возвращается в более чем 25-летнюю историю, когда идентичная ситуация была зафиксирована в Риге, на перекрестке улиц Гоголя и Дзирнаву.

Оказывается, "дьявол кроется в деталях" - все зависит от знака "Стоп": если он есть у светофора, то останавливаться надо, если его нет, то нужно пропустить пешеходов и ехать.

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