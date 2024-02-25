В субботу, 24 февраля, исполнилось два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В этот день мероприятия в поддержку Украины прошли и в Даугавпилсе. Как свидетельствует информация на платформе Х (ранее Twitter), как перед митингом в Даугавпилсе, так и во время него провокаторы взрывали петарды.
Gan pirms Daugavpils mītiņa, gan tā laikā provokatori šaudīja petardes – ap 100 metru rādiusā. Reakcija no pašvaldības policijas sekoja tikai tad, kad klātesošie palūdza pievērst tam uzmanību. Video var dzirdēt, ka petardes tika uzspridzinātas klusuma brīdī, pieminot kara upurus. pic.twitter.com/8Mtg0Qxx7m— Anželika (@a_litvinovicha) February 25, 2024
Как перед митингом в Даугавпилсе, так и во время него провокаторы взрывали петарды - в радиусе 100 метров. Реакция от муниципальной полиции последовала только тогда, когда обратить на это внимание попросили присутствующие. На видео можно услышать, как петарды взрываются в минуту молчания в память о жертвах войны, сообщила в Х организатор митинга Анжелика Литвинович.
Галерея: Мероприятие в поддержку Украины в Даугавпилсе
Государственная полиция в Х указала, что начат административный процесс, причастные лица установлены.
Valsts policija ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu, ir noskaidrotas iesaistītās personas, notiek darbs.— Valsts policija (@Valsts_policija) February 25, 2024
Как уже сообщалось, в субботу, 24 февраля, исполнилось ровно два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В течение дня как в Латвии, так и в других странах мира проходили различные акции, митинги и шествия, но все эти мероприятия имели одну цель - выразить поддержку Украине.
Видео: Репортаж TVNET из Даугавпилса
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