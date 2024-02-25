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Фото и видео ⟩ В Даугавпилсе во время митинга в поддержку Украины провокаторы взрывали петарды (1)

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Мероприятие в поддержку Украины в Даугавпилсе
Мероприятие в поддержку Украины в Даугавпилсе Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В субботу, 24 февраля, исполнилось два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В этот день мероприятия в поддержку Украины прошли и в Даугавпилсе. Как свидетельствует информация на платформе Х (ранее Twitter), как перед митингом в Даугавпилсе, так и во время него провокаторы взрывали петарды.

Как перед митингом в Даугавпилсе, так и во время него провокаторы взрывали петарды - в радиусе 100 метров. Реакция от муниципальной полиции последовала только тогда, когда обратить на это внимание попросили присутствующие. На видео можно услышать, как петарды взрываются в минуту молчания в память о жертвах войны, сообщила в Х организатор митинга Анжелика Литвинович.

Галерея: Мероприятие в поддержку Украины в Даугавпилсе

Государственная полиция в Х указала, что начат административный процесс, причастные лица установлены.

Как уже сообщалось, в субботу, 24 февраля, исполнилось ровно два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В течение дня как в Латвии, так и в других странах мира проходили различные акции, митинги и шествия, но все эти мероприятия имели одну цель - выразить поддержку Украине.

Видео: Репортаж TVNET из Даугавпилса

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