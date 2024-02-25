"Обстановка сложная". Главнокомандующий ВСУ прокомментировал ситуацию на фронте

Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили командные пункты ВСУ на линии фронта, сообщает официальный аккаунт Сырского в Facebook.

"Обстановка сложная на многих направлениях, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск", - описал ситуацию на фронте Сырский.

По его словам, следующие необходимые шаги включают "защиту войск от беспилотников и ударов управляемыми авиабомбами, а также укрепление отдельных участков линии фронта".

Вооруженные силы Украины сообщают, что после взятия города Авдеевка российские войска ведут наступательные операции на нескольких участках фронта, в том числе в Донецкой области, а также в направлении Купянска Харьковской области и в районе села Работино Запорожской области.

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