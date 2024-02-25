Австралийка, переспавшая с 300 людьми за год, планирует поднять планку

Модель Найт, которую называют "самой сексуально активной женщиной Австралии", говорит, что за 365 дней 2024 года хочет переспать с 365 людьми. Таблоид Daily Mirror сообщает, что с 1 января она переспала уже с 70 людьми.

"После этого я чувствую прилив сил. Секс заставляет меня чувствовать себя хорошо. Он предназначен для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо", - прокомментировала Найт свой опыт.

Она рассказала, что спит как с мужчинами, так и с женщинами, в основном знакомясь со своими партнерами на сайтах знакомств. Также у нее есть список контактов, которым она звонит, когда захочет секса.

Найт добавила, что у нее нет ограничений или предубеждений, когда дело касается экспериментов в спальне. "Я готова попробовать все!" - заявила она. У Найт также есть учетная запись в OnlyFans, из-за чего ее уволили с должности в отделе маркетинга после того, как начальство увидело ее деятельность в Интернете.

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