26-летняя австралийка переспала с 300 людьми за год. Она уверяет, что это "придает ей сил"

В одной из зарубежных передач девушка рассказала, что однажды переспала с 5 людьми за один день. "После этого я чувствую прилив сил. Секс заставляет меня чувствовать себя хорошо. Он предназначен для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо", - прокомментировала Найт свой опыт.

Она рассказала, что спит как с мужчинами, так и с женщинами, в основном знакомясь со своими партнерами на сайтах знакомств. Также у нее есть список контактов, которым она звонит, когда захочет секса.

Найт, которую называют "самой сексуально активной женщиной Австралии", добавила, что у нее нет ограничений или предубеждений, когда дело касается экспериментов в спальне. "Я готова попробовать все!" - заявила она.

У Найт также есть учетная запись в OnlyFans, из-за чего ее уволили с должности в отделе маркетинга после того, как начальство увидело ее деятельность в Интернете.