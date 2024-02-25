Главное за 25 февраля ⟩ Провокаторы в Даугавпилсе 24 февраля, скончалась Майя Корклиша и победа латвийских баскетболистов

Новости Латвии:

В субботу, 24 февраля, исполнилось два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В этот день мероприятия в поддержку Украины прошли и в Даугавпилсе. Как свидетельствует информация на платформе Х (ранее Twitter), как перед митингом в Даугавпилсе, так и во время него провокаторы взрывали петарды.

В пятницу, 23 февраля, скончалась актриса Даугавпилсского театра Майя Корклиша (1968-2024), сообщили в театре.

Треть, или 32%, жителей Латвии планируют потратить деньги из переплаченных налогов на покрытие ежедневных нужд, свидетельствуют результаты опроса банка Citadele и Norstat, сообщает агентство LETA.

За рубежом:

В ночь на субботу, 24 февраля, в поселке Черноморское на побережье оккупированного Россией Крыма бойцы 81-й добровольческой бригады "Медведи" вломились в кафе "Крепость" и напали на посетителей, пишет "Медуза".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок досрочно завершила визит в украинский город Николаев. Причиной этому, по всей видимости, является российский беспилотник, приблизившийся к немецкому политику во время встречи вблизи линии фронта.