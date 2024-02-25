Рабочая неделя подходит к концу, на улице стремительно теплеет, а RUS TVNET собрал главные события уходящего 25 февраля в Латвии и мире.
Главное за 25 февраля ⟩ Провокаторы в Даугавпилсе 24 февраля, скончалась Майя Корклиша и победа латвийских баскетболистов
Новости Латвии:
В субботу, 24 февраля, исполнилось два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В этот день мероприятия в поддержку Украины прошли и в Даугавпилсе. Как свидетельствует информация на платформе Х (ранее Twitter), как перед митингом в Даугавпилсе, так и во время него провокаторы взрывали петарды.
В пятницу, 23 февраля, скончалась актриса Даугавпилсского театра Майя Корклиша (1968-2024), сообщили в театре.
Треть, или 32%, жителей Латвии планируют потратить деньги из переплаченных налогов на покрытие ежедневных нужд, свидетельствуют результаты опроса банка Citadele и Norstat, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
В ночь на субботу, 24 февраля, в поселке Черноморское на побережье оккупированного Россией Крыма бойцы 81-й добровольческой бригады "Медведи" вломились в кафе "Крепость" и напали на посетителей, пишет "Медуза".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок досрочно завершила визит в украинский город Николаев. Причиной этому, по всей видимости, является российский беспилотник, приблизившийся к немецкому политику во время встречи вблизи линии фронта.
Вильнюсская полиция сообщила, что утром в воскресенье, 25 февраля, в одной из столичных гостиниц было обнаружено тело украинки 1979 года рождения. Для установления причины смерти начато досудебное расследование. По имеющейся на данный момент информации, женщина покончила жизнь самоубийством, сообщает 15min.lt.
Интересное чтиво:
Netflix продолжает играться на поле адаптаций известных мультсериалов. После аниме про пиратов "One Piece. Большой Куш" пришло время истории о войне, взрослении и стихиях - Avatar: The Last Airbender/Аватар: Легенда об Аанге. Стоит ли ее смотреть тем, кто еще не знаком с этой вселенной? А фанатам оригинального мультсериала? Разбираемся вместе.
Прошло почти 16 лет с тех пор, как в сентябре 2008 года мир увидел первый смартфон на базе Android. Это целая жизнь в век технологий! За эти годы операционная система Android претерпела значительные изменения, новые функции и улучшения появляются почти каждый месяц. Именно поэтому мы изучили различные функции Android, которые сделают вашу повседневную жизнь проще.
Традиционное распитие пива с представителями академических организаций прошло и в этот День независимости Эстонии. Однако, как и в прошлом году, в кружке премьер-министра страны Каи Каллас вместо алкогольного напитка оказалось нечто другое, пишет Limon.ee.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!