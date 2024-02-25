Глава разведки Украины заявил, что Навальный умер от тромба

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный скончался в колонии естественной смертью - от тромба. "Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, — он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]", - заявил Буданов на форуме "Украина. Год 2024".