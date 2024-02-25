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Глава разведки Украины заявил, что Навальный умер от тромба

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов Фото: AFP / Scanpix

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный скончался в колонии естественной смертью - от тромба. "Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, — он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]", - заявил Буданов на форуме "Украина. Год 2024".

Других подробностей глава ГУР не привел.

ФСИН России сообщили, что 16 февраля Алексей Навальный "умер" в колонии "Полярный волк" в Ямало-Ненецкой автономной области. В пропагандистском агентстве Кремля заявили, что после прогулки политик почувствовал себя плохо и почти сразу потерял сознание.

Источник пропагандистского канала RT заявил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В колонии матери Алексея Навального заявили, что он умер от "синдрома внезапной смерти". В медицинском заключении о смерти Навального указано, что причиной смерти стали "естественные причины".

Останки Алексея Навального не передавали родственникам девять дней. Следователи шантажировали мать политика и ставили условия по возвращению тела. В частности, они потребовали сохранить в секрете информацию о церемонии похорон Навального, в противном случае пригрозили похоронить политика прямо на территории колонии. Однако вечером 24 февраля тело политика все-таки передали его матери.

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