Гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта: Венера и Меркурий предупреждают - остановитесь!

Ночные светила пока не очень благосклонны, особенно Венера и Меркурий, предупреждают астрологи DailyHoro. Самое главное - не идти против течения. Если вам будет тяжело, не нужно противодействовать себе, миру, людям. Просто остановитесь ненадолго и подождите, пока трудности не уйдут, а проблемы не улягутся. Старайтесь сохранять бодрость, даже если встретите много проблем и несвоевременных преград на пути.
Овен
Овны обычно добиваются успеха не тяжелым трудом, а наглостью и чрезмерной амбициозностью, но на этой неделе им не поможет ни то, ни другое. Сейчас астрологи рекомендуют им не торопиться и не переходить дорогу другим людям. Важно немного притормозить и просто оглядеться вокруг. Чрезмерная самоуверенность будет очень дорого стоить людям этого знака.
Телец
В любви Тельцам улыбнется удача, но только в том случае, если они смогут оставаться самими собой, своей самой лучшей версией. Астрологи также советуют Тельцам правильно использовать свободное время. Можно позаботиться о здоровье, научиться спокойно и размеренно отдыхать. На работе эксперты рекомендуют избегать чрезмерного переутомления.
Близнецы
Всем Близнецам-совам, которые поздно ложатся и поздно встают, повезет чуть меньше на этой неделе. Астрологи отмечают, что по вечерам будет существенно понижаться работоспособность Близнецов. Нужно питаться правильно, чтобы меньше уставать. Также можно начать заниматься правильными умеренными физическими нагрузками, чтобы укрепить свое тело и дух.
Рак
В любви Ракам в конце зимы и начале весны лучше опираться на будущее, а не на настоящее или тем более прошлое. Не стоит вспоминать былые проблемы. Не следует также грубить людям, проявлять жадность. Это все окупится сполна в ближайшем будущем. Раки смогут перевести отношения на новый, более высокий уровень или же найти свою любовь. В бизнесе и в работе важно заняться самыми насущными и простыми делами.
Лев
Львам стоит избегать приключений. Открывать для себя нечто новое сейчас довольно опасно. Вероятно, представителям данного знака захочется переключиться с обязанностей на нечто новое и интересное, но не нужно спешить. Люди будут прислушиваться ко мнению Львов. Не стоит обходить стороной просьбы о помощи. Это и есть ключ к успеху и стабильности в период с 26 февраля по 3 марта. Помощь окружающим крайне важна.
Дева
Многим Девам удастся убедить в чем-то других людей, а также найти новые увлечения, поставить новые цели, но решительные шаги предпринимать пока точно не стоит. Бездействие к проблемам не приведет. Лучше сэкономить силы на будущее. Девы смогут познать некоторые важные истины жизни, познакомиться с будущей второй половинкой и просто узнать о людях много интересного.
Весы
Весам нужно постараться сохранить свою энергетику в целости на этой неделе. Самый энергозатратный день - 28 февраля, когда предстоит тройной опасный аспект - соединение Сатурна, Солнца и Меркурия. Желательно сделать так, чтобы в первые два дня недели все проблемы остались позади. Это понадобится для того, чтобы 28 февраля и остаток недели в целом провести в спокойствии и гармонии, не думая о проблемах.
Скорпион
Это будет очень неблагоприятное время для шопинга, для больших вливаний средств. Скорпионам нельзя давать никому обещаний, которые они не собираются выполнять, а также принимать важные решения в состоянии нервного возбуждения. Что касается обязанностей, то ими лучше заняться в начале недели и в конце. Это хорошая неделя для тех Скорпионов, которые умеют правильно планировать свое время и распределять ресурсы.
Стрелец
На этой неделе для Стрельцов действует простой закон - "сколько сделал - столько получил". Дело в том, что сейчас людей данного знака может одолеть безделье и уныние. Отказ от активности и работы - самое неблагоприятное решение из всех. Отдыхать точно пока не время, но переутомляться тоже не стоит. Возможно, Стрельцы смогут обнаружить в себе какие-то скрытые таланты.
Козерог
Козерогам эксперты рекомендуют показать своей второй половинке и близким людям, насколько сильно они их любят и ценят. Все взаимосвязано сейчас. Козероги умеют брать на себя ответственность за свои неудачи, и это лучшее их качество для такого непростого времени. Настало время поучиться чему-то важному у других людей. Нужно чуть более внимательно смотреть вокруг и быть предельно осторожными со словами.
Водолей
Жизненный путь может сильно измениться сейчас. На этой неделе он может пойти в неверную сторону, так что необходимо помнить о своих целях и основных задачах. При этом астрологи советуют пристально следить за здоровьем. При малейшем сомнении не стоит принимать серьезных решений в любви или на работе, в делах финансовых. Покупки лучше отложить, если есть хоть малейшие сомнения в их целесообразности.
Рыбы
Если Рыб настигнут проблемы в любви или на работе, то им не стоит бить тревогу и пытаться лезть из кожи вон. Лучше пока просто набраться терпения и переждать бурю, которая бушует вокруг. Уже к концу недели удача начнет возвращаться к Рыбам, все начнет восстанавливаться. Да, сложные ситуации могут заставить Рыб сильно понервничать, но нужно быть стойкими на стыке зимы и весны, чтобы не потерять того, что уже имеется.
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