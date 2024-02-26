Гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта: Венера и Меркурий предупреждают - остановитесь!

Стрелец

На этой неделе для Стрельцов действует простой закон - "сколько сделал - столько получил". Дело в том, что сейчас людей данного знака может одолеть безделье и уныние. Отказ от активности и работы - самое неблагоприятное решение из всех. Отдыхать точно пока не время, но переутомляться тоже не стоит. Возможно, Стрельцы смогут обнаружить в себе какие-то скрытые таланты.

Козерог

Козерогам эксперты рекомендуют показать своей второй половинке и близким людям, насколько сильно они их любят и ценят. Все взаимосвязано сейчас. Козероги умеют брать на себя ответственность за свои неудачи, и это лучшее их качество для такого непростого времени. Настало время поучиться чему-то важному у других людей. Нужно чуть более внимательно смотреть вокруг и быть предельно осторожными со словами.

Водолей

Жизненный путь может сильно измениться сейчас. На этой неделе он может пойти в неверную сторону, так что необходимо помнить о своих целях и основных задачах. При этом астрологи советуют пристально следить за здоровьем. При малейшем сомнении не стоит принимать серьезных решений в любви или на работе, в делах финансовых. Покупки лучше отложить, если есть хоть малейшие сомнения в их целесообразности.

Рыбы

Если Рыб настигнут проблемы в любви или на работе, то им не стоит бить тревогу и пытаться лезть из кожи вон. Лучше пока просто набраться терпения и переждать бурю, которая бушует вокруг. Уже к концу недели удача начнет возвращаться к Рыбам, все начнет восстанавливаться. Да, сложные ситуации могут заставить Рыб сильно понервничать, но нужно быть стойкими на стыке зимы и весны, чтобы не потерять того, что уже имеется.

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