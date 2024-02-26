Польские фермеры заблокировали главную магистраль в Германию

Польские фермеры, протестующие против чрезмерно ограничительных правил ЕС и роста налогов, заблокировали главную автомагистраль, ведущую в Германию, сообщает агентство AFP в воскресенье, 25 февраля.

Блокада автомагистрали А2 возле города Слубице на границе с Германией началась в 13.00 по местному времени, сообщил пресс-секретарь местной полиции. Изначально фермеры планировали устроить 25-дневную блокаду, однако после переговоров с местными предприятиями и перевозчиками сократили ее срок.

Один из организаторов сообщил агентству AFP, что магистраль может быть разблокирована в понедельник, 26 февраля. "Это будет зависеть от вещей, которые мы не можем предсказать. Нам нужно начать относиться к себе серьезно", - сказал представитель фермеров.

Протесты фермеров по всей Европе

Ожидается, что в понедельник министры сельского хозяйства ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить новые предложения Европейской комиссии, вызывающие недовольство фермеров по всей Европе.