Польские фермеры заблокировали главную магистраль в Германию

Фермеры, протестующие против новых законов и роста налогов, заблокировали ведущую из Польши в ФРГ автомагистраль.
Польские фермеры, протестующие против чрезмерно ограничительных правил ЕС и роста налогов, заблокировали главную автомагистраль, ведущую в Германию, сообщает агентство AFP в воскресенье, 25 февраля.
Блокада автомагистрали А2 возле города Слубице на границе с Германией началась в 13.00 по местному времени, сообщил пресс-секретарь местной полиции. Изначально фермеры планировали устроить 25-дневную блокаду, однако после переговоров с местными предприятиями и перевозчиками сократили ее срок.
Один из организаторов сообщил агентству AFP, что магистраль может быть разблокирована в понедельник, 26 февраля. "Это будет зависеть от вещей, которые мы не можем предсказать. Нам нужно начать относиться к себе серьезно", - сказал представитель фермеров.
Протесты фермеров по всей Европе
Ожидается, что в понедельник министры сельского хозяйства ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить новые предложения Европейской комиссии, вызывающие недовольство фермеров по всей Европе.
Как отмечает AFP, польские аграрии выступают против так называемого "Зеленого пакта для Европы" (Green deal) - концепции превращения Европы к 2050 году в первый климатически нейтральный континент планеты. Фермеры утверждают, что сильнее остальных страдают от повышения налогов и других ограничений.
Польские фермеры также продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной, выступая против недобросовестной, по их словам, конкуренции со стороны более дешевой украинской продукции.
Уничтожение украинского зерна
Кроме того, 25 февраля на одном из вокзалов Польши были открыты несколько запломбированных вагонов с украинским зерном, следовавшим в порт Гданьска для отправки дальше, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
These pictures show 160 tons of destroyed Ukrainian grain. The grain was in transit to the port of Gdansk and then to other countries.— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 25, 2024
The fourth case of vandalism at Polish railway stations. The fourth case of impunity and irresponsibility.
How long will the government and… pic.twitter.com/fMVdtBgl3i
По его словам, на землю были вывалены и уничтожены 160 тонн украинского зерна. "Четвертый случай вандализма на польских вокзалах. Четвертый случай безнаказанности и безответственности. Как долго правительство и польская полиция будут позволять этому вандализму продолжаться? Опять же, вся эта сельхозпродукция перевозится в пломбированных вагонах и идет транзитом в другие страны. Мы строго соблюдаем закон", - написал Кубраков.
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