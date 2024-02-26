Парламент Венгрии проголосует за принятие Швеции в НАТО

Законодатели собираются проголосовать за заявку Швеции на участие в первом пленарном заседании НАТО после возвращения депутатов с зимних каникул.

Голосование ожидается во второй половине дня.

Парламентские комитеты уже поддержали ратификацию.

Венгрия, премьер-министр которой, Виктор Орбан, имеет тесные отношения с Владимиром Путиным, является единственной страной-участницей, которая еще не ратифицировала принятие Швеции в альянс.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Швеция в мае 2022 года вместе с Финляндией подала заявку на членство в НАТО.

Ратифицировать принятие двух стран помешали Турция и Венгрия.

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле прошлого года.

Турция ратифицировала принятие Швеции в январе этого года.

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