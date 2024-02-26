"Сфинкс" — музыкальный рассказ о загадочной судьбе известного латвийского провидца Эйжена Финка. Финк был одной из самых необычных и загадочных личностей Латвии ХХ века. Либретто основано на реальных событиях, персонажи тоже реальные - жена Финка Анна, его временная пассия Алиса, грабительница и убийца, невеста Ансиса Каупенса Валия, королева латвийской прессы Эмилия Беньямин и многие другие. Финка еще называют латвийским Нострадамусом – он предсказал смерть первого президента Латвии Яниса Чаксте, трагическую судьбу Беньяминов, а также точно предсказал год, месяц, день и час собственной смерти.