Дидрихсоне рассказала о дружбе и предательстве на работе

На вопрос, в чем же суть конфликта двух дам, Элина ответила, что не считает это конфликтом. Она упоминает, что допустила ошибки, неверно выстроив отношения между работодателем и подчиненным. Элина извлекла из этого урок и теперь организует рабочую обстановку так, чтобы подобных ситуаций не возникало.

Уже сообщалось, что имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий резонанс в обществе. Она неоднократно попадала в поле зрения как Центра защиты прав потребителей, так и Службы государственных доходов (VID), а также она и ее муж Наурис привлекли внимание Социальной службы и Инспекции по защите прав детей после опубликованного видео с их сыном.

Широко обсуждались и привычки Элины не пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле. Дидрихсоне также получила нарекания за то, что не использовала хэштег #reklāma в социальной сети Instagram, где активно рекламирует одежду. Время от времени появляются и другие жалобы - например, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными и не выдали чек. Есть претензии и к системе возврата товара.

В прошлом году Дидрихсоне участвовала в учреждении политической партии "Латвия на первом месте", основанной Айнаром Шлесером. Элина Дидрихсоне и ее муж Наурис являются членами религиозной организации Prieka vēsts ("Благая весть") и часто появляются на ее мероприятиях.

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