Дидрихсоне рассказала о дружбе и предательстве на работе

Скандально известная инфлюенсер и предприниматель Элина Дидрихсоне, посетившая программу Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются"), поделилась своим опытом построения дружеских отношений в рабочем коллективе, рассказав, что не раз переживала предательство.
Одно время у Элины работала Энди Калниня (Kalendy), возлюбленная молодого музыканта Мика Дукурса, которая после увольнения создала собственную фирму. Элина считает, что Энди ее предала, поскольку после завершения сотрудничества публично оскорбляла ее и ее мужа.
Тогда же Энди рассказала на форуме, почему решила покинуть компанию Элины и Науриса, подчеркнув, что инфлюенсер ей не подруга. Она устала работать на Дидрихсонов шесть дней в неделю, а Элине было трудно смириться с тем, что Энди в нерабочее время пытается одновременно развивать свой бизнес. Между ними случилось несколько резких перепалок, к тому же, по мнению Энди, она не получала должного вознаграждения за свои труды и не имела возможности роста.
Дидрихсоне говорит, что она живет по принципу: то, что отдано, возвращается дающему. Она не считает, что должна отомстить Энди, расквитавшись с ней, хотя могла бы сделать это в любой момент. Элина подчеркивает, что всегда знала, что справедливость на ее стороне.
Спустя несколько лет Элина получила извинения от Энди. "Мне это было приятно". Хотя Энди просто размазала их с Наурисом в публичном пространстве, не выбирая выражений.
На вопрос, в чем же суть конфликта двух дам, Элина ответила, что не считает это конфликтом. Она упоминает, что допустила ошибки, неверно выстроив отношения между работодателем и подчиненным. Элина извлекла из этого урок и теперь организует рабочую обстановку так, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Уже сообщалось, что имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий резонанс в обществе. Она неоднократно попадала в поле зрения как Центра защиты прав потребителей, так и Службы государственных доходов (VID), а также она и ее муж Наурис привлекли внимание Социальной службы и Инспекции по защите прав детей после опубликованного видео с их сыном.
Широко обсуждались и привычки Элины не пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле. Дидрихсоне также получила нарекания за то, что не использовала хэштег #reklāma в социальной сети Instagram, где активно рекламирует одежду. Время от времени появляются и другие жалобы - например, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными и не выдали чек. Есть претензии и к системе возврата товара.
В прошлом году Дидрихсоне участвовала в учреждении политической партии "Латвия на первом месте", основанной Айнаром Шлесером. Элина Дидрихсоне и ее муж Наурис являются членами религиозной организации Prieka vēsts ("Благая весть") и часто появляются на ее мероприятиях.
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