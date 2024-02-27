"Мама, ты спишь? У бабушки горит дом!" Из-за чего в эстонском поселке загорелся жилой дом?

"Я разговаривала по телефону со своей подругой, но вдруг почувствовала странный запах, - начала рассказывать Ираида Савосткина, спасшаяся из горящего дома. - Я открыла дверь в прихожую, но там уже был густой дым и огонь, тут же закрыла дверь. Выбраться у меня получилось только через окно".