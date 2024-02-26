ВИДЕО ⟩ Дону посоветовали сменить имидж к "Евровидению". Он отреагировал

В новом видео, которое стало хитом в интернете, Донс исполняет свою песню Hollow, следуя рекомендациям Роберта, блистая перед публикой в парике.



Пользователи TikTok пришли в восторг. В комментариях люди пишут, что, если Донс выйдет на сцену в Швеции в этом образе, победа Латвии на "Евровидении" гарантирована.