ВИДЕО ⟩ Дону посоветовали сменить имидж к "Евровидению". Он отреагировал

Появление музыканта Дона (настоящее имя Артур Шингирей) в парике стало интернет-хитом. Он воспользовался советом, как улучшить свое выступление на конкурсе песни "Евровидение", чтобы добиться успеха и наконец прервать полосу неудач.
Появление музыканта Дона (настоящее имя Артур Шингирей) в парике стало интернет-хитом. Он воспользовался советом, как улучшить свое выступление на конкурсе песни "Евровидение", чтобы добиться успеха и наконец прервать полосу неудач.
Недавно популярный латвийский тиктокер Робертс Силавс предложил в соцсетях, как улучшить выступление Дона на "Евровидении".
Музыкант незамедлительно отреагировал на предложение.
В новом видео, которое стало хитом в интернете, Донс исполняет свою песню Hollow, следуя рекомендациям Роберта, блистая перед публикой в парике.
Пользователи TikTok пришли в восторг. В комментариях люди пишут, что, если Донс выйдет на сцену в Швеции в этом образе, победа Латвии на "Евровидении" гарантирована.
Донс стал победителем финала конкурса Supernova Латвийского телевидения.
9 мая в шведском Мальмё Донс будет представлять Латвию во втором полуфинале 68-го международного песенного конкурса "Евровидение" с песней Hollow.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!