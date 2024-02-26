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ВИДЕО ⟩ Дону посоветовали сменить имидж к "Евровидению". Он отреагировал

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: dons_lv/Instagram, Apollo.lv kolāža

Появление музыканта Дона (настоящее имя Артур Шингирей) в парике стало интернет-хитом. Он воспользовался советом, как улучшить свое выступление на конкурсе песни "Евровидение", чтобы добиться успеха и наконец прервать полосу неудач.
 

Недавно популярный латвийский тиктокер Робертс Силавс предложил в соцсетях, как улучшить выступление Дона на "Евровидении".

Музыкант незамедлительно отреагировал на предложение.

В новом видео, которое стало хитом в интернете, Донс исполняет свою песню Hollow, следуя рекомендациям Роберта, блистая перед публикой в парике.

Пользователи TikTok пришли в восторг. В комментариях люди пишут, что, если Донс выйдет на сцену в Швеции в этом образе, победа Латвии на "Евровидении" гарантирована.

Донс стал победителем финала конкурса Supernova Латвийского телевидения.

9 мая в шведском Мальмё Донс будет представлять Латвию во втором полуфинале 68-го международного песенного конкурса "Евровидение" с песней Hollow.

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