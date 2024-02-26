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В Тукумском крае пограничники задержали мужчину с контрабандными сигаретами

rus.tvnet.lv
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Контрабандные сигареты.
Контрабандные сигареты. Фото: Valsts robežsardze

В Тукумском крае в прошлый четверг пограничная охрана задержала мужчину с примерно 200 000 контрабандных сигарет, сообщила Государственная пограничная охрана.

В результате длительных оперативных мероприятий погранохрана задержала в Яунпилсской волости человека, перенесшего с железнодорожных путей 18 свертков контрабандных сигарет.

Всего пограничники изъяли 201 600 сигарет Keno Club без акцизных марок.

Против лица начат уголовный процесс, мужчина помещен в место кратковременного задержания Государственной полиции.

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