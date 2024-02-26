Видео ⟩ Latvijas dzelzceļš рассказывает подробности об аварии поезда в Риге

В ночь на субботу, 24 февраля, в парке В на станции Шкиротава с рельсов частично сошел поезд. Все пострадавшие вагоны были пустыми, подтвердили представители VAS Latvijas dzelzceļš (LDz).
Как сообщает LDz, в результате аварии семь грузовых вагонов сошли с рельсов, а всего 12 вагонов получили повреждения.
В компании заявляют, что обнаруженные повреждения носят различный характер, однако на данный момент оценивать масштабы возможных потерь пока рано, добавляя, что вагоны будут осмотрены специалистами, которые детально проанализируют степень повреждений и необходимый ремонт.
Видео: В Риге с рельсов частично сошел поезд
Также в LDz подчеркивают, что детальное расследование причин инцидента еще продолжается,
однако в компании подчеркивают, что подобных инцидентов не происходило уже более десяти лет - с момента начала централизации системы в 2014 году.
В данном случае была обнаружена неисправность системы централизации - замедлители недостаточно снижали скорость сцепки вагонов, что привело к столкновению - авария, вероятно, была вызвана ошибкой системы, заявили в компании.
Уже сообщалось, что в субботу, 24 февраля, во время сортировки вагонов должным образом не сработало автоматическое торможение, в результате чего группа вагонов не замедлилась как следует и, медленно двигаясь, столкнулась с другим составом пустых вагонов, в результате чего часть вагонов частично сошла с рельсов.
В результате происшествия пострадавших нет, как нет и угрозы загрязнения окружающей среды.
На доступных в соцсетях фотоматериалах видно, что с рельсов сошел поезд, в составе которого были вагоны с маркировкой российского предприятия "Русагротранс". По доступной на сайте предприятия информации, "Русагротранс" - оператор железнодорожной инфраструктуры, осуществляющий перевозки сельскохозяйственных и минеральных сыпучих грузов специальными вагонами-бункеровщиками.
"Русагротранс" осуществляет перевозки зерна и аналогичных грузов, масличных культур, сахара-сырца, жмыха, удобрений, глинозема, цемента и других сыпучих грузов. Компания имеет сеть из шести филиалов в России, расположенных в основных регионах выращивания и потребления зерновых культур. С 2021 года "Русагротранс" входит в состав крупнейшего российского зернового холдинга "Деметра-Холдинг", объединяя экспортные логистические и торговые активы.
Как уже сообщалось, Министерство земледелия представило на утверждение проект постановления, определяющего конкретные сельскохозяйственные и кормовые продукты, которые будут запрещены к ввозу в Латвию из России и Беларуси.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!