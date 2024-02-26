Видео ⟩ Latvijas dzelzceļš рассказывает подробности об аварии поезда в Риге

Как сообщает LDz, в результате аварии семь грузовых вагонов сошли с рельсов, а всего 12 вагонов получили повреждения.

В компании заявляют, что обнаруженные повреждения носят различный характер, однако на данный момент оценивать масштабы возможных потерь пока рано, добавляя, что вагоны будут осмотрены специалистами, которые детально проанализируют степень повреждений и необходимый ремонт.

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Также в LDz подчеркивают, что детальное расследование причин инцидента еще продолжается,

однако в компании подчеркивают, что подобных инцидентов не происходило уже более десяти лет - с момента начала централизации системы в 2014 году.

В данном случае была обнаружена неисправность системы централизации - замедлители недостаточно снижали скорость сцепки вагонов, что привело к столкновению - авария, вероятно, была вызвана ошибкой системы, заявили в компании.