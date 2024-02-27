Под Ригой и в восточной части Латвии движение осложняет густой туман

Из-за тумана осложнено движение по дорогам государственного значения в радиусе примерно 20 километров вокруг Риги в направлении Курземе и Земгале, а в направлении Видземе и Латгале - на более длинных участках дорог: до Саулкрасты, Браслы и Сигулды в направлении Видземе и до Плявиняс в направлении Латгале.

Кроме того, под Гулбене осложнено движение по региональным дорогам, а в большей части Латгале и Видземе движение по дорогам местного значения осложнено не только из-за тумана, но и из-за гололеда в некоторых местах, свидетельствует информация LVC.

В таких условиях водителям нужно быть особенно внимательными, необходимо выбирать соответствующую дорожным условиям скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию.

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