Гроза и молнии в феврале - это нормально? Отвечает ученый

"Это не только для нашего времени характерно. Но вообще это довольно редкий случай. Это происходит, когда сталкиваются воздушные массы достаточно разной температуры. То есть это явление редкое. Но это явление наблюдалось и раньше", - заметил геолог.

Год назад портал Rus.Lsm писал, что в Рижском регионе уже более десяти лет работает сеть сенсоров, фиксирующих разряды молний. По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, в феврале над Латвией фиксируется в среднем по 13 разрядов молний. В январе средний показатель составлял три разряда, в декабре - 11. Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что статистически в среднем за зиму можно увидеть около 30 молний.

10 февраля 2023 года утром за один подход было зафиксировано 50 разрядов молний.

Напомним, по метеорологической информации на 26 февраля 2024 года, во многих регионах Латвии гремел гром. В Курземе было зарегистрировано более ста вспышек молний.

Константин Ранкс указал, что на планете есть места, где активность молний - это нормальное явление, а есть регионы Земли, где молний никогда не видели:

"Нельзя впадать в панику, будто конец света наступает. Да, необычно, но это характерно".

Ученый также обратил внимание на туман, который сейчас поднимается над Даугавой.

"Такой туман стоит потрясающий. Температура упала, и вот начинается испарение такое.

С одной стороны, красиво, а с другой стороны - по дороге не очень приятно ездить, туманно. То есть когда есть перепад температуры, влажность, тогда формируются условия для образования грозы", - объяснил Ранкс.

Ранее Константин Ранкс объяснил читателям RUS TVNET любопытное явление, которое можно было наблюдать в начале января - как от моря идет пар.

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