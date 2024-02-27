После поступления сына в Службу гособороны семья потеряла статус "Почетной семьи". Почему?

Проходить обязательную военную службу и быть готовым защищать свою родину - это дело чести. Однако по нынешнему законодательству семьи, вырастившие исполнителя этой почетной обязанности, теряют свой статус "Почетной семьи".

Статус многодетной семьи в Латвии подтверждает удостоверение "Почетная семья", или "Карта 3+". В законе о защите прав детей указано, что ребенком многодетной семьи считается и совершеннолетнее лицо, не достигшее возраста 24 лет, если оно получает общее, профессиональное или высшее образование. Таким образом - если молодой человек продолжает учиться, до 24 лет он считается иждивенцем родителей.

Председатель правления Латвийского объединения многодетных семей Элина Трейя считает, что этот вопрос важен не только для многодетных семей.

Консультант парламентской фракции Национального объединения Имант Парадниекс подготовил предложение о поправках к двум законам - закону о защите прав детей и закону о подоходном налоге - и надеется, что они могут быть рассмотрены на следующем пленарном заседании.

Имант Парадниекс указывает - при наличии консенсуса среди депутатов можно принять поправки к закону в трех чтениях до июля, когда пройдет летний набор кандидатов.

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