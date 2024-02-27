В конференции в Елисейском дворце приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран.

США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен, а Канаду — министр обороны Билл Блэр.

Фото: BBC

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Фото: BBC

«Вместе мы должны сделать так, чтобы Путин не смог уничтожить наши достижения и распространить свою агрессию на другие страны», — сказал президент Украины Владимир Зеленский в кратком видеообращении к участникам встречи.

Выступая перед журналистами в воскресенье, Зеленский заявил, что лидеры Европы осознали, насколько опасна война для всего континента.

«Думаю, они поняли, что Путин будет продолжать эту войну», — сказал он.

По словам Эммануэля Макрона, в рамках новой коалиции Киеву планируется поставлять ракеты средней и большой дальности.

Он также прокомментировал сообщения СМИ о возможной поставке в Украину французских истребителей Mirage и заявил, что Париж в настоящее время не ведет переговоров по этому вопросу.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник вновь высказался против отправки крылатых ракет Taurus в Украину.

По мнению немецкого лидера, поставка Киеву высокоточного оружия чревата эскалацией войны, учитывая способность этих ракет достигать российской территории.