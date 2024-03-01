На прошлой неделе в Сети активно обсуждались громкие новости - Рижская дума решила переименовать несколько улиц в столице, в том числе и улицу Маскавас. Многих рижан смутили новые "сложные" названия - улицы будут названы в честь исторических деятелей Латвии. "Кто эти люди?" - недоумевали комментаторы в соцсетях. RUS TVNET решил рассказать о них и их достижениях в истории Латвии.
"Королева прессы", военный летчик и первая женщина в правительстве: в честь кого переименованы улицы в Риге?
В список переименованных улиц попали улицы Маскавас, Пушкина, Лермонтова, Ломоносова, Гоголя, Тургенева и Типографияс.
Улица Маскавас
Улица Маскавас - самая длинная улица города Риги. Ее общая протяженность - около 16 км (данные по Википедии). Эта главная улица таких микрорайонов, как Московский форштадт, Кенгарагс, Румбула, Дарзини. Как сказано в Википедии, первые сведения об этой улице датируются XVIII веком.
Ранее она называлась Полоцкой дорогой, Большой Новороссийской улицей, а в 1859 году была переименована в Московскую улицу. В 1938 году на два года она получила название Латгалес, после чего снова стала Маскавас.
Теперь же она будет разделена на улицу Латгалес и улицу Ластадияс (небольшой участок от ул. 13 Января до Островного моста). Это было сделано для безопасности жителей, "чтобы экстренные службы не получали ошибочных вызовов на неактуальные адреса".
К слову, Рига не единственный город, где изменили название улицы Маскавас. В начале года Саласпилсская дума постановила переименовать улицу Маскавас в улицу Кестерциема.
Улица Маскавас в Саласпилсе появилась в 1971 году на границе поселка Кестерциемс во время строительства многоквартирных домов для строителей Рижской ГЭС.
Улица Латгалес
Так как в Риге уже была улица Латгалес, ее также пришлось переименовать. Небольшая улочка в микрорайоне Дарзциемс теперь будет называться в честь латгальского писателя Яниса Клидзейса.
Янис Клидзейс родился в Сакстагальской волости Резекненского края в 1914 году. Сейчас там в его честь названа основная школа, которую он посещал в детстве. В 1950 годах Клидзейс переехал в США, после чего посетил Латвию еще только три раза. Но это не мешало ему писать о Латвии, в частности о Латгале. Он - автор 24 книг, в том числе 10 романов, 12 сборников рассказов, 2 сборников эссе.
Основная тема его произведений - Латгале и судьбы людей этого края.
Популярность пришла к Янису Клидзейсу после выхода в 1991 году на экраны первого художественного фильма на латгальском языке "Дитя человеческое", снятого по его одноименному роману, изданному в 1956 году. Как первый фильм на латгальском языке он занесен в Книгу рекордов Гиннесса, удостоен главного приза "Большой Кристап" в Латвии, Гран-при международного фестиваля в Сан-Ремо, приза зрительских симпатий Московского кинофестиваля "Вторая премьера", 2-го места на Международном фестивале детских фильмов в Чикаго и премии Ватикана.
В 1994 году Янис Клидзейс был награжден орденом Трех звезд. Скончался писатель в 2000 году.
Улица Пушкина
Впервые улица Пушкина в центре Риги упоминается в письменных источниках в 1846 году под названием улица Великой Церкви Иисуса (улица Лиела Йезусбазницас). Название улицы несколько раз меняли со Смоленской на Пушкина и обратно. После 1944 года улица Пушкина вернула свое название.
Теперь она станет улицей Карлиса Миленбаха.
Карлис Миленбах (1853-1916) - латышский лингвист, педагог, один из основоположников латышского языкознания и латышской лексикографии.
Миленбах изучал вопросы синтаксиса, лексики и орфографии латышского языка. Он был первым латвийским лингвистом, который сосредоточился на общем языкознании - вопросе происхождения речи и языка, а также теории о происхождении артикуляционной речи в истории человечества.
Он оставил около 100 различных размышлений, часть из которых собрана в издании "Некоторые вопросы о латышском языке". Вместе с Янисом Эндзелинсом он написал книги "Латышская грамматика" и "Изучение латышского языка", предназначенные для школ. Миленбах возглавил реформу латышской орфографии - переход от готического письма к латинскому в его современном виде.
Четырехтомный "Словарь латышского языка" К. Миленбаха содержит богатый лексический материал из художественной литературы, фольклора, периодической печати и латышских говоров.
Улица Тургенева
Эта улица появилась на карте Риги в 1885 году и получила название в честь русского писателя И. С. Тургенева. На этой улице находится здание Академии наук Латвии. Сейчас же ее переименовали в улицу латышского художника Вильгельма Пурвитиса.
Вильгельм Карлис Пурвитис (1872-1945) - латышский художник-пейзажист, один из основоположников современной латвийской живописи.
С 1909 по 1915 год Пурвитис был директором Рижского городского художественного училища, а с 1919 года - ректором созданной им Академии художеств.
Работы Пурвитиса хранятся в Латвийском национальном художественном музее в Риге, Лиепайском историко-художественном музее, Тукумском художественном музее, Государственном музее русского искусства в Санкт-Петербурге и в частных коллекциях.
С 2008 года в Латвии присуждается премия имени Пурвитиса в области изобразительного искусства.
Улица Лермонтова
Улица Лермонтова - улица в Курземском районе города Риги, в микрорайоне Агенскалнс. Улица Лермонтова была проложена на рубеже XIX-XX веков на частной территории усадьбы Шварценгоф.
Свое название улица получила в 1901 году, к 60-й годовщине со дня гибели русского писателя М. Ю. Лермонтова. Есть мнение, что владельцы усадьбы Шварценгоф были поклонниками поэта и лично хлопотали о присвоении улице названия в его честь, сказано в Википедии.
Название улицы никогда не менялось до 2024 года, теперь она стала улицей Вилиса Плудониса.
Вилис Плудонис (1874-1940) - латышский поэт, представитель народного романтизма, автор таких аллегорических поэм, как "Два мира" и "Сын вдовы".
В 1917 году совместно с композитором Алфредом Калныньшем Плудонис написал песню "Мы хотим быть господами на своей родной земле", претендовавшую на роль будущего государственного гимна Латвии (однако впоследствии в роли гимна была утверждена Dievs, svētī Latviju! Карлиса Бауманиса).
Был награжден орденом Трех звезд II и III степени и Tēvzemes balva (1938).
Улица Гоголя
Современная улица Гоголя сложилась из трех разных участков. Наиболее старым из них является средний отрезок - между улицами Вильгельма Пурвитиса и Дзирнаву, существовавший уже в XVIII веке и известный как Медвежья улица. Она впервые упоминается в адресных книгах города уже в 1846 году.
Участок, прилегающий к Старому городу, был проложен по незастроенной территории после разрушения старых городских валов в 1860 году. Эта новая улица получила название Станционная, или Вокзальная, поскольку вела мимо вокзала открытой в 1861 году Рижско-Динабургской железной дороги. В 1885 году Медвежья и Вокзальная улицы были объединены под названием Вокзальная, а в феврале 1902 года, к 50-летию со дня смерти русского писателя Н. В. Гоголя, улица получила свое современное название.
В годы немецкой оккупации улица носила название Саласпилсская, а с 1944 года вновь стала улицей Гоголя.
В 2024 году ей присвоили имя латвийской художницы Эмилии Беньямин.
Эмилия Беньямин (1881-1941) - одна из богатейших женщин Латвии перед Второй мировой войной, прозванная "Королевой прессы".
Родилась 10 сентября 1881 года в Риге.
Эмилия в раннем возрасте была связана с прессой, начав в 17 лет работать в качестве рекламного агента и театрального критика в немецкой газете Rigaer Tagesblatt.
В 1911 году она вместе со своим возлюбленным Антоном основала собственную газету и привлекла для сотрудничества многих латышских журналистов.
Jaunākās Ziņas ("Последние новости") стала первой массовой газетой на латышском языке, тираж которой достиг 90 000 экземпляров.
Эмилия заведовала издательской стороной, а Антон был главным редактором.
В 1924 году они начали издавать журнал Atpūta ("Досуг"), тираж которого достиг 80 тысяч экземпляров. В 1930-х годах супруги Беньямин владели значительной частью рынка прессы в Латвии.
Пара вошла в список 100 выдающихся людей Латвии.
Антон Беньямин умер 14 мая 1939 года. Состояние супругов на момент его смерти превышало 60 млн швейцарских золотых франков. По завещанию Эмилия получила 51% (контрольный пакет) акций их предприятий.
17 июня 1940 года в Латвию вошла Красная армия. Все имущество Беньяминов было национализировано. Сын Антона Юрис эвакуировал часть редчайших ценностей. Они были перевезены в Вену, но там похищены.
Эмилия Беньямин была переселена в небольшую квартиру, а 17 июня 1941 года депортирована в Усольлаг (город Соликамск), где 23 сентября 1941 года умерла от голода и дизентерии.
Улица Ломоносова
Улица Ломоносова расположена в Латгальском предместье, в Московском форштадте. Здесь находятся факультет социальных наук Латвийского университета, Институт аэронавтики при РТУ, а также частные вузы (Балтийская международная академия, Высшая школа экономики и культуры, Балтийский институт психологии и менеджмента, Институт транспорта и связи). Также на данной улице расположена часть помещений Высшей школы менеджмента информационных систем.
Улица Ломоносова была проложена в 1890 году, до 1923 года называлась Саратовской, с 1923 по 1950 год носила имя Ю. Ф. Самарина, а с 1950 по 2024 год - Ломоносова.
В 2024 году ее переименовали в улицу Валерии Сейле.
Валерия Сейле (1891-1970) - выдающийся латгальский и латвийский педагогический и общественный деятель, библиограф и ученый.
Первая женщина в Латгалии, получившая академическое образование, а также первая женщина в правительстве Латвии.
В апреле 1917 года она принимала активное участие в организации Первого съезда латышей Латгалии в Резекне и была избрана членом правления и секретарем Временного земельного совета Латгалии. Она основала газету Latgolas vords.
Сейле также была главным редактором журнала Latgolas Škola (1921-1938).
Улица Типографияс
Улица Типографияс - небольшая улица в районе Торнякалнса. Первоначальное название улицы было Круста, поскольку она находится недалеко от православного кладбища Торнякалнса. В советский период, в 1950 году, улица была переименована в Типографияс в память о секретной типографии, где в 1931 году печаталась коммунистическая газета "Борьба". В этом году улица была переименована в улицу Аугуста Спариньша - в честь кавалера ордена Лачплесиса, военного летчика, родившегося и жившего в Торнякалнсе.
Аугустс Спариньш (1898-1920)
Осенью 1916 года Аугустс Спариньш добровольно вступил в авиационную дивизию российской армии, окончил Киевскую школу летчиков-наблюдателей и Гатчинское военное авиационное училище. После государственного переворота служил в латвийских авиационных частях Красной армии, из которых бежал (вернее - улетел) в июне 1919 года из-за зверств Петра Стучки и вступил в латвийскую армию летчиком.
Участвовал в нескольких воздушных атаках на Ригу. 10 ноября 1919 года в Риге, когда латвийская армия наносила решающий удар по войскам Павла Бермонта-Авалова, Аугустс Спариньш, будучи наблюдателем в самолете, вместе с военным летчиком Якубовым сбросил несколько бомб и обстрелял войска Бермонта из пулемета, тем самым внеся смятение в войска противника. Когда после остановки двигателя самолет был вынужден приземлиться между частями латвийской армии и окружением противника, он достиг нашего штаба и предоставил ценную информацию о противнике. 20 декабря 1919 года за боевые заслуги Спариньшу было присвоено звание старшего лейтенанта.
В 1920 году он был награжден военным орденом Лачплесиса за боевой вылет 10 ноября 1919 года.
Аугустс Спариньш трагически погиб 20 июня 1920 года в авиакатастрофе над Ильгюциемсом, когда самолет при выполнении разворота резко потерял скорость.
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