"Королева прессы", военный летчик и первая женщина в правительстве: в честь кого переименованы улицы в Риге?

Улица Латгалес

Так как в Риге уже была улица Латгалес, ее также пришлось переименовать. Небольшая улочка в микрорайоне Дарзциемс теперь будет называться в честь латгальского писателя Яниса Клидзейса.

Янис Клидзейс родился в Сакстагальской волости Резекненского края в 1914 году. Сейчас там в его честь названа основная школа, которую он посещал в детстве. В 1950 годах Клидзейс переехал в США, после чего посетил Латвию еще только три раза. Но это не мешало ему писать о Латвии, в частности о Латгале. Он - автор 24 книг, в том числе 10 романов, 12 сборников рассказов, 2 сборников эссе.

Основная тема его произведений - Латгале и судьбы людей этого края.

Популярность пришла к Янису Клидзейсу после выхода в 1991 году на экраны первого художественного фильма на латгальском языке "Дитя человеческое", снятого по его одноименному роману, изданному в 1956 году. Как первый фильм на латгальском языке он занесен в Книгу рекордов Гиннесса, удостоен главного приза "Большой Кристап" в Латвии, Гран-при международного фестиваля в Сан-Ремо, приза зрительских симпатий Московского кинофестиваля "Вторая премьера", 2-го места на Международном фестивале детских фильмов в Чикаго и премии Ватикана.

В 1994 году Янис Клидзейс был награжден орденом Трех звезд. Скончался писатель в 2000 году.