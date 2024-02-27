Фото ⟩ На Даугаве в Екабпилсе льдины преодолели защитную дамбу: засыпало участок улицы

В понедельник, 26 февраля, вверх по течению от Екабпилса начал ломаться и двигаться лед, что привело к его скоплению у моста через Даугаву в Екабпилсе, сообщает инженер гражданской обороны Екабпилсского края Илмар Лукстс.
Во вторник, 27 февраля, после 07:00 скопление льда сдвинулось, в результате чего на улице Плявиню льдины перевалились через защитную дамбу. Работники Jēkabpils pakalpojumi быстро очистили проезжую часть от нагромождений льда.
Šorīt pēc pl. 7.00 ledus sablīvējums Jēkabpilī izkustējās, tā rezultātā pie Pļaviņu ielas 72 ledus gabali tika pārstumti pāri aizsargdambim. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” dots uzdevums atbrīvot brauktuvi.— Jēkabpils novads (@JekabpilsLV) February 27, 2024
Ūdens līmenis Jēkabpilī 5.8 m, Zeļķos - 5.6 m. pic.twitter.com/IyhPjRZeEJ
Галерея: Наводнение в Екабпилсе в январе прошлого года
Уровень воды в Екабпилсе составляет 5,8 метра, в Зельки - 5,6 метра. Лед в Екабпилсе остановился у Даугавсалы, течение Даугавы в основном идет по правому берегу Даугавсалы. Лед под Екабпилсом не движется, сообщает самоуправление Екабпилсского края на своей странице в Facebook.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в Даугаве, а также в ряде других рек Латгале и Видземе продолжаются ледоход и повышение уровня воды.
Из-за льда уровень воды местами сильно колеблется, в основном повышается. В районе Даугавпилса и Екабпилса уровень воды в Даугаве за последние дни поднялся более чем на метр, ожидается затопление нижних пойм.
В бассейне Даугавы в Латвии и Беларуси снег практически растаял, а в верховьях реки в России снежный покров сохраняется. В ближайшие дни повышение уровня воды в Даугаве и других реках восточной части страны будет происходить преимущественно из-за дождей.
В реке Миса сохраняется высокий уровень воды, затоплены поймы. Ожидается, что во второй половине недели уровень воды в Мисе начнет медленно снижаться.
Один из самых резких подъемов уровня воды за последние дни наблюдался в Падедзе - возле Литене уровень воды поднялся на два метра. Аналогичное повышение уровня воды зафиксировано в притоке Гауи в Тирзе.
В восточной и центральной частях страны LVĢMC объявил желтое предупреждение о повышении уровня воды и затоплении пойм.
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