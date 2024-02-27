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Фото ⟩ На Даугаве в Екабпилсе льдины преодолели защитную дамбу: засыпало участок улицы

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Лед на Даугаве в Екабпилсе
Лед на Даугаве в Екабпилсе Фото: Jēkabpils novada pašvaldības konts sociālajā platformā "Facebook"

В понедельник, 26 февраля, вверх по течению от Екабпилса начал ломаться и двигаться лед, что привело к его скоплению у моста через Даугаву в Екабпилсе, сообщает инженер гражданской обороны Екабпилсского края Илмар Лукстс.

Во вторник, 27 февраля, после 07:00 скопление льда сдвинулось, в результате чего на улице Плявиню льдины перевалились через защитную дамбу. Работники Jēkabpils pakalpojumi быстро очистили проезжую часть от нагромождений льда.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе в январе прошлого года

Уровень воды в Екабпилсе составляет 5,8 метра, в Зельки - 5,6 метра. Лед в Екабпилсе остановился у Даугавсалы, течение Даугавы в основном идет по правому берегу Даугавсалы. Лед под Екабпилсом не движется, сообщает самоуправление Екабпилсского края на своей странице в Facebook.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в Даугаве, а также в ряде других рек Латгале и Видземе продолжаются ледоход и повышение уровня воды.

Из-за льда уровень воды местами сильно колеблется, в основном повышается. В районе Даугавпилса и Екабпилса уровень воды в Даугаве за последние дни поднялся более чем на метр, ожидается затопление нижних пойм.

В бассейне Даугавы в Латвии и Беларуси снег практически растаял, а в верховьях реки в России снежный покров сохраняется. В ближайшие дни повышение уровня воды в Даугаве и других реках восточной части страны будет происходить преимущественно из-за дождей.

В реке Миса сохраняется высокий уровень воды, затоплены поймы. Ожидается, что во второй половине недели уровень воды в Мисе начнет медленно снижаться.

Один из самых резких подъемов уровня воды за последние дни наблюдался в Падедзе - возле Литене уровень воды поднялся на два метра. Аналогичное повышение уровня воды зафиксировано в притоке Гауи в Тирзе.

В восточной и центральной частях страны LVĢMC объявил желтое предупреждение о повышении уровня воды и затоплении пойм.

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