Фото ⟩ На Даугаве в Екабпилсе льдины преодолели защитную дамбу: засыпало участок улицы

Во вторник, 27 февраля, после 07:00 скопление льда сдвинулось, в результате чего на улице Плявиню льдины перевалились через защитную дамбу. Работники Jēkabpils pakalpojumi быстро очистили проезжую часть от нагромождений льда.

Šorīt pēc pl. 7.00 ledus sablīvējums Jēkabpilī izkustējās, tā rezultātā pie Pļaviņu ielas 72 ledus gabali tika pārstumti pāri aizsargdambim. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” dots uzdevums atbrīvot brauktuvi.

Ūdens līmenis Jēkabpilī 5.8 m, Zeļķos - 5.6 m. pic.twitter.com/IyhPjRZeEJ — Jēkabpils novads (@JekabpilsLV) February 27, 2024

Галерея: Наводнение в Екабпилсе в январе прошлого года

Уровень воды в Екабпилсе составляет 5,8 метра, в Зельки - 5,6 метра. Лед в Екабпилсе остановился у Даугавсалы, течение Даугавы в основном идет по правому берегу Даугавсалы. Лед под Екабпилсом не движется, сообщает самоуправление Екабпилсского края на своей странице в Facebook.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в Даугаве, а также в ряде других рек Латгале и Видземе продолжаются ледоход и повышение уровня воды.