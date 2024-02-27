Украинцы сбили очередной российский истребитель

"Вчера российским пилотам удалось избежать наших ракет, но так не будет всегда! Поэтому рекомендую оккупантом перед каждым вылетом на всякий случай встречаться с родственниками. Потому что кто знает, повезет им в этот раз или нет", - добавил Олещук.

23 февраля ВСУ сбили российский разведывательный самолет А-50. После этого начальник Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов сообщил, что у России осталось всего шесть таких самолетов.

Украинский военно-политический комментатор Александр Коваленко указал, что армия Украины выдавливает российские самолеты с воздушного пространства Украины таким же способам, как российский флот выдавили из Черного моря.

Перед этим ВСУ за пять дней удалось сбить пять Су-34 и истребителей Су-35.

В свою очередь 24 февраля поступила информация, что еще один Су-34 упал в Херсонской области.

Американские зенитно-ракетные батареи Patriot, переданные Германией Украине, уже сбили 18 российских самолетов, заявил 19 февраля итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

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