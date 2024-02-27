Украинцы сбили очередной российский истребитель

Вооруженные силы Украины на восточном направлении сбили российский бомбардировщик-истребитель Су-34, сообщил во вторник командир воздушных сил ВСУ Николай Олещук, пишет "Униан".
"Вчера российским пилотам удалось избежать наших ракет, но так не будет всегда! Поэтому рекомендую оккупантом перед каждым вылетом на всякий случай встречаться с родственниками. Потому что кто знает, повезет им в этот раз или нет", - добавил Олещук.
23 февраля ВСУ сбили российский разведывательный самолет А-50. После этого начальник Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов сообщил, что у России осталось всего шесть таких самолетов.
Украинский военно-политический комментатор Александр Коваленко указал, что армия Украины выдавливает российские самолеты с воздушного пространства Украины таким же способам, как российский флот выдавили из Черного моря.
Перед этим ВСУ за пять дней удалось сбить пять Су-34 и истребителей Су-35.
В свою очередь 24 февраля поступила информация, что еще один Су-34 упал в Херсонской области.
Американские зенитно-ракетные батареи Patriot, переданные Германией Украине, уже сбили 18 российских самолетов, заявил 19 февраля итальянский военный эксперт Томас Тейнер.
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