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СМИ: При крушении российского "A-50" погиб весь экипаж

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Крушение российского военного самолета-разведчика "A-50"
Крушение российского военного самолета-разведчика "A-50" Фото: Ekrānuzņēmums no video

23 февраля в результате крушения российского военного самолета-разведчика "А-50", сбитого над Азовским морем, погибли все находившиеся на борту люди, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Украинскую правду".

В самолете было десять человек. О количестве погибших украинскому изданию рассказал источник в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины.

Источник сообщает, что среди погибших пять майоров, три капитана, офицер и лейтенант.

В результате крушения самолета на земле никто не погиб и не пострадал.

Как сообщалось ранее, 23 февраля украинская армия сбила над Азовским морем еще один российский самолет А-50.

Вечером в пятницу, 23 февраля, в Telegram-каналах было распространено видео пожара на месте крушения самолета.

Сообщается, что самолет разбился в Краснодарском крае РФ.

Самолет был сбит в рамках совместной операции ВВС Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления.

"Шансы на спасение самолета минимальны", - сказал один из источников "РБК-Украина".

Позже информацию о сбитом самолете подтвердил командующий ВВС ВСУ Николай Олещук. "Спасибо Главному разведывательному управлению и всем, кто помог добиться результата!" - написал Олещук.

"Снабжение подводного флота России в Азовском море происходит очень быстро и эффективно. В этот момент запишите: "Сопротивление Мариуполя просто чертовски потрясающее". И сейчас я покажу почему", - написал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Видео: Сбит военный самолет-разведчик российской армии "A-50"

Позже он добавил, что "корреспонденты" с места происшествия сообщили о сбитии двух самолетов.

В то же время прокремлевские Telegram-каналы распространили новость о том, что самолет был сбит "дружественным огнем" российской системы ПВО.

Андрющенко опроверг эту новость, указав, что "А-50" также координировал атаку на Украину 7 февраля.

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