СМИ: При крушении российского "A-50" погиб весь экипаж

23 февраля в результате крушения российского военного самолета-разведчика "А-50", сбитого над Азовским морем, погибли все находившиеся на борту люди, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Украинскую правду".
В самолете было десять человек. О количестве погибших украинскому изданию рассказал источник в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины.
Источник сообщает, что среди погибших пять майоров, три капитана, офицер и лейтенант.
В результате крушения самолета на земле никто не погиб и не пострадал.
Как сообщалось ранее, 23 февраля украинская армия сбила над Азовским морем еще один российский самолет А-50.
Вечером в пятницу, 23 февраля, в Telegram-каналах было распространено видео пожара на месте крушения самолета.
⚡️ A Russian A-50 airplane has been shot down near the Sea of Azov, media report— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2024
There is no official information yet. pic.twitter.com/cHd343DxqA
Сообщается, что самолет разбился в Краснодарском крае РФ.
Самолет был сбит в рамках совместной операции ВВС Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления.
"Шансы на спасение самолета минимальны", - сказал один из источников "РБК-Украина".
Позже информацию о сбитом самолете подтвердил командующий ВВС ВСУ Николай Олещук. "Спасибо Главному разведывательному управлению и всем, кто помог добиться результата!" - написал Олещук.
"Снабжение подводного флота России в Азовском море происходит очень быстро и эффективно. В этот момент запишите: "Сопротивление Мариуполя просто чертовски потрясающее". И сейчас я покажу почему", - написал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Видео: Сбит военный самолет-разведчик российской армии "A-50"
Позже он добавил, что "корреспонденты" с места происшествия сообщили о сбитии двух самолетов.
В то же время прокремлевские Telegram-каналы распространили новость о том, что самолет был сбит "дружественным огнем" российской системы ПВО.
Андрющенко опроверг эту новость, указав, что "А-50" также координировал атаку на Украину 7 февраля.
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