СМИ: При крушении российского "A-50" погиб весь экипаж

В самолете было десять человек. О количестве погибших украинскому изданию рассказал источник в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины.

Источник сообщает, что среди погибших пять майоров, три капитана, офицер и лейтенант.

В результате крушения самолета на земле никто не погиб и не пострадал.

Как сообщалось ранее, 23 февраля украинская армия сбила над Азовским морем еще один российский самолет А-50.

Вечером в пятницу, 23 февраля, в Telegram-каналах было распространено видео пожара на месте крушения самолета.

⚡️ A Russian A-50 airplane has been shot down near the Sea of Azov, media report



There is no official information yet. pic.twitter.com/cHd343DxqA — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2024

Сообщается, что самолет разбился в Краснодарском крае РФ.

Самолет был сбит в рамках совместной операции ВВС Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления.

"Шансы на спасение самолета минимальны", - сказал один из источников "РБК-Украина".