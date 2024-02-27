В Москве полиция пришла к участникам акций памяти Навального

Так, полиция задержала жителя Москвы Михаила Градова, который 17 февраля возложил цветы к "Стене скорби" в память о Навальном.

Градова 17 февраля задержали у мемориала, однако отпустили с предостережением. 23 февраля к нему домой пришли полицейские и сделали еще одно предостережение, а утром 27 февраля Градов был задержан и доставлен в полицию. По его словам, в полиции на него составили протокол в связи с возложением цветов, однако по какой статье - он не уточнил.

Полиция задержала и жителя Москвы Артема Гусельникова. Он 17 февраля также возложил цветы в память о Навальном к одному из мемориалов и был задержан, но потом его отпустили с предупреждением. Причину повторного задержания ему не раскрыли, рассказал "ОВД-Инфо" Гусельников.

В свою очередь вечером 26 февраля полиция пришла домой к члену Либертарианской партии России Владиславу Мазуру. Партия сообщила, что Мазуру показали запись с камер видеонаблюдения у мемориала политзаключенным. Полиция задержала его и доставила в участок, где составила протокол о нарушении правил участия в митингах. После этого его отпустили.

Мазур тоже был задержан 17 февраля у "Стены скорби", и ему было вынесено предупреждение.

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