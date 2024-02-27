Армия объявила прием заявок на курсы подготовки резервистов

Во время подготовки резервистам будет предоставлено жилое помещение в казарме или в полевых условиях - в палатке, а также обмундирование, необходимое снаряжение и инвентарь. Резервистам будет выплачиваться компенсация в размере 41,75 евро в день за каждый день военной подготовки. Она будет выплачена на указанный банковский счет в течение месяца после окончания курса. Резервисты будут обеспечены питанием или получат солдатское довольствие, размер которого составляет 14 евро в день.

Курс базовой военной подготовки резервистов пройдет в Алуксне, но перед началом курса будут открыты сборные пункты в Гулбене, Валмиере, Екабпилсе, Салдусе и Риге, откуда резервистов будут доставлять к месту учений и обратно. Во время курса будут запланированы выходные - 3 и 4 августа.

На курс могут подать заявку граждане Латвии (мужчины и женщины) без военной подготовки в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие как минимум начальное образование и владеющие государственным языком на среднем уровне (В1). Резервисты будут приняты на военную подготовку при соответствии состояния здоровья предусмотренному для службы в запасе, которое будет проверено медицинской комиссией.

Информацию о подаче заявки можно получить на klustikaravirs.lv. Справки - по телефону 678 002 70 в будние дни с 09:00 до 16:00 или по электронной почте rezervists@mil.lv.

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