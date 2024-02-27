Армия объявила прием заявок на курсы подготовки резервистов

Национальные вооруженные силы приглашают граждан Латвии внести свой вклад в укрепление безопасности страны, выбрав один из наиболее подходящих видов военной подготовки и службы. Один из способов принять участие в национальной обороне - пройти военную подготовку резервистов.
Курс базовой военной подготовки резервистов дает возможность резервисту - гражданину Латвии в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющему военной подготовки, - добровольно пройти базовую военную подготовку, предусмотренную для службы в запасе. Граждане Латвии, успешно прошедшие основной курс военной подготовки резервистов, примут военную присягу, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное назначение и будут зачислены в резерв Вооруженных сил в статусе солдат запаса, тем самым приступив к выполнению своих обязанностей в качестве резервистов.
Курс базовой военной подготовки резервистов в 2024 году будет организован в течение трех недель с 27 июля по 17 августа, подать заявку на него можно до 1 июня, заполнив онлайн-анкету на единой платформе призыва klustikaravirs.lv.
На базовом курсе резервист приобретает основные военные навыки на уровне индивидуальной подготовки, изучая такие предметы, как огневая подготовка, боевая стрельба, подготовка по связи, нормативные акты, навыки полевого боя, топография, ориентирование и медицина. Также будет доступна коллективная подготовка.
Обучение будет проходить очно в аудитории, на местности и в полевых условиях в форме лекций и практических занятий, с теорией и практикой.
Во время подготовки резервистам будет предоставлено жилое помещение в казарме или в полевых условиях - в палатке, а также обмундирование, необходимое снаряжение и инвентарь. Резервистам будет выплачиваться компенсация в размере 41,75 евро в день за каждый день военной подготовки. Она будет выплачена на указанный банковский счет в течение месяца после окончания курса. Резервисты будут обеспечены питанием или получат солдатское довольствие, размер которого составляет 14 евро в день.
Курс базовой военной подготовки резервистов пройдет в Алуксне, но перед началом курса будут открыты сборные пункты в Гулбене, Валмиере, Екабпилсе, Салдусе и Риге, откуда резервистов будут доставлять к месту учений и обратно. Во время курса будут запланированы выходные - 3 и 4 августа.
На курс могут подать заявку граждане Латвии (мужчины и женщины) без военной подготовки в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие как минимум начальное образование и владеющие государственным языком на среднем уровне (В1). Резервисты будут приняты на военную подготовку при соответствии состояния здоровья предусмотренному для службы в запасе, которое будет проверено медицинской комиссией.
Информацию о подаче заявки можно получить на klustikaravirs.lv. Справки - по телефону 678 002 70 в будние дни с 09:00 до 16:00 или по электронной почте rezervists@mil.lv.
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