"После того как Швеция была интегрирована в НАТО, Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым. Ранние ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью", - сказал Линкявичюс.

Что именно посол имел в виду под "нейтрализацией", он не пояснил.

Пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков заявил, что Калининград "надежно защищен и не боится угроз НАТО, поскольку в регионе базируется Балтийский флот России".

Полномасштабное военное вторжение России в Украину Кремль среди прочего называл ответом на расширение блока НАТО и желание Киева также вступить в альянс. После 24 февраля 2022 года заявку на вступление в НАТО подали Финляндия, имеющая наземную границу с РФ, и Швеция, у которой, как и у России, есть выход к Балтийскому морю.

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года, а 26 февраля 2024 года последняя страна НАТО - Венгрия - одобрила заявку Швеции на вступление в блок.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!