ВСУ отступили из двух сел под Авдеевкой

Украинские военные отступили из двух населенных пунктов под Авдеевкой, сообщил в эфире телемарафона представитель тактической группы ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой.
"Наши войска совершили отход от небольших сил Северное и Степное. У них на двоих до войны было до 100 жителей", - рассказал представитель "Таврии".
Украинские военные "стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев", добавил он.
Сегодня, 27 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны заявлял об оккупации населенного пункта Северное.
Российские оккупационные силы заняли украинскую Авдеевку 17 февраля.
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