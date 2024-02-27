ВСУ отступили из двух сел под Авдеевкой

"Наши войска совершили отход от небольших сил Северное и Степное. У них на двоих до войны было до 100 жителей", - рассказал представитель "Таврии".

Украинские военные "стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев", добавил он.

Сегодня, 27 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны заявлял об оккупации населенного пункта Северное.

Российские оккупационные силы заняли украинскую Авдеевку 17 февраля.

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