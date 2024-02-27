Соратники Навального обзвонили большинство представителей частных и государственных похоронных бюро и других подходящих учреждений. "Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются, услышав имя Навального. В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать", - пояснила Ярмыш.

Останки Навального были доставлены в Москву 25 февраля.

Ярмыш в понедельник заявила, что сейчас идет поиск помещения для публичного прощания с Навальным, которое планировалось провести "в конце этой рабочей недели".

Ярмыш предложила связаться с ней тем, у кого есть помещения, подходящие для такого мероприятия.

Владимир Осечкин, основатель правозащитного проекта Gulagu.net, считает, что похороны следует перенести, чтобы провести дополнительную экспертизу. Как отметил Осечкин, Навального могли убить. "Есть данные о возможном применении насилия в отношении Алексея Навального 15, 16 февраля [в тюрьме] ИК-3", - заявил активист.

Есть также доказательства того, что Навального могли связывать, не давать ему двигаться, блокируя руки и ноги, и пытали холодом. "Мы передали эту информацию команде Навального, точнее - главному следователю и нашему коллеге Христо Грозеву", - добавил Осечкин.

Видео: Последняя видеозапись живого Алексея Навального

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