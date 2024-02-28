Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт в Латвии. Новые подробности ее приезда

21 февраля ресторан в Икшкиле разместил в социальных сетях фотографию, на которой видно, что к ним на ужин приходила голливудская актриса Кристен Стюарт. Издание Kas Jauns выяснило, чем на самом деле занимается актриса в Латвии.
Как рассказали изданию представители ресторана Brandīns, на 21 февраля они получили бронь на шесть человек. Звонил представитель делегации, которая показывает Латвию всемирно известной актрисе.
Предположительно, Кристен Стюарт находится в Латвии второй раз и ищет места для съемок своего нового фильма - биографической драмы "Хронология воды" (The Chronology of Water).
Старшая официантка ресторана Синдия Машталире рассказала изданию, что Стюарт выбрала из меню лучшие блюда ресторана - тартар из оленины и суп Tom Yum. В качестве напитка она наслаждалась свежим имбирно-мятным чаем.
Актриса была вежлива, добра и позитивна, поприветствовала персонал, а потом поблагодарила за еду и гостеприимство и не отказалась сфотографироваться.
Напомним, американская актриса Кристен Стюарт - звезда серии фильмов "Сумерки" и фильмов "Спенсер", "Ангелы Чарли", а также номинантка на "Оскар".
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