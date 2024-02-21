Фото ⟩ В Икшкиле замечена звезда "Сумерек" Кристен Стюарт

"Наши будни наполнены великолепной едой, но самое главное - люди, которые делают ее особенной - и наши выдающиеся официанты, и повара, и гости! Сегодня особенно обрадовались, здесь, в Икшкиле, приняв в гостях голливудскую звезду Кристен Стюарт", - подписал фото с актрисой персонал ресторана.

Как пишет издание Rolling Stone, Стюарт включила Латвию в число возможных съемочных локаций своего первого фильма в качестве режиссера "Хронология воды" (The Chronology of Water).

Актриса высказалась о Латвии с одобрением, особенно ее поразила красота природы - флоридские пляжи совсем рядом с лесами, похожими на леса у Скалистых гор в США.

Стюарт выразила надежду на то, что до марта сможет приехать в Латвию, чтобы поработать над фильмом. Она особенно хотела запечатлеть кадры со снегом.

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