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Видео ⟩ Зеленский посетил Саудовскую Аравию (2)

rus.tvnet.lv
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Зеленский посетил Саудовскую Аравию
Зеленский посетил Саудовскую Аравию Фото: Ukrainas prezidenta kanceleja

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию во вторник, 28 февраля, чтобы попытаться заручиться поддержкой своего мирного плана и поговорить о потенциальном обмене военнопленными.

Саудовская Аравия поддерживает связи как с Москвой, так и с Киевом и ранее выступала посредником между сторонами, в том числе в сентябре 2022 года, когда были освобождены более 200 украинских пленных.

"Руководство королевства уже внесло свой вклад в освобождение нашего народа. Я уверен, что эти переговоры будут иметь результаты", - заявил Зеленский в соцсети X.

"Мы также поговорим о перспективных направлениях экономического сотрудничества и вовлечении Саудовской Аравии в восстановление Украины", - добавил президент.

Зеленский уже провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом, сообщила пресс-служба Зеленского.

Зеленский и бен Салман обсудили ситуацию в мире и возможные пути прекращения войны в Украине, говорится в заявлении.

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