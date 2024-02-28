Саудовская Аравия поддерживает связи как с Москвой, так и с Киевом и ранее выступала посредником между сторонами, в том числе в сентябре 2022 года, когда были освобождены более 200 украинских пленных.

"Руководство королевства уже внесло свой вклад в освобождение нашего народа. Я уверен, что эти переговоры будут иметь результаты", - заявил Зеленский в соцсети X.

"Мы также поговорим о перспективных направлениях экономического сотрудничества и вовлечении Саудовской Аравии в восстановление Украины", - добавил президент.

Зеленский уже провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом, сообщила пресс-служба Зеленского.

Зеленский и бен Салман обсудили ситуацию в мире и возможные пути прекращения войны в Украине, говорится в заявлении.

Провів змістовну та щиру розмову з Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.



Обговорили пункти Формули миру та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації. Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення. Ми цінуємо… pic.twitter.com/q05mNhl1hd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2024

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