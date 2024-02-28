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Видео ⟩ Бывший и нынешний министры сообщения обменялись "любезностями" в эфире

rus.tvnet.lv
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В прямом эфире встретились бывший и нынешний министр сообщения
В прямом эфире встретились бывший и нынешний министр сообщения Фото: Ekrānšāviņš

Вечером во вторник, 27 февраля, гостями программы Šodienas jautājums стали бывший министр сообщения Янис Витенбергс и нынешний министр сообщения Каспар Бришкенс. Два политика обменялись колкостями.

Одной из обсуждавшихся тем были технические проблемы новых электропоездов. На необходимость обеспечить пассажирам предсказуемое и беспрепятственное движение поездов во время встречи с Бришкенсом указал и президент страны Эдгар Ринкевич.

Ринкевич отметил, что необходимо оценить, как ситуация могла дойти до этого, поэтому он ожидает устранения предыдущих проблем и оценки ответственности правления Pasažieru vilciens к середине марта. По мнению президента, такая ситуация проливает свет и на гораздо более широкие и системные проблемы в крупных государственных закупках и управлении ими.

В программе бывший министр сообщения Витенбергс подчеркнул, что, пока поезда адаптировались, пассажиры невольно стали заложниками ситуации.

"Если есть опасения, то эти поезда должны были тестироваться ночью, а автобусы должны были быть готовы к отправке в случае необходимости. В данном случае люди оказались заложниками экспериментов и проблем, что неприемлемо", - сказал Витенбергс.

Бришкенс, напротив, отметил, что в феврале поезда соблюдали график на уровне выше 98%.

В ходе программы два политика обменялись еще более резкими фразами, обвинив друг друга в "пустой болтовне", полуправде и бездействии.

Отвечая на вопрос, считает ли он такое взаимное общение достойным министров, Бришкенс пояснил, что он "ориентирован на результат, но не потерпит полуправды".

"Конечно, общественность устала от препирательств политиков, поэтому я еще больше расстроен тем, что получил не какие-то рекомендации от двух предыдущих министров сообщения, а постоянную политизацию вопросов", - сказал он.

Витенбергс же извинился за свои высказывания перед парламентским секретарем Министерства сообщения Гиртом Дубкевичем - недавно в соцсети X Витенбергс грубо обозвал парламентского секретаря.

Также Витенбергс заверил, что будет рад поделиться своим опытом и советами, если его об этом попросят.

Видео: Сюжет программы Šodienas jautājums

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