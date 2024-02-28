Видео ⟩ Бывший и нынешний министры сообщения обменялись "любезностями" в эфире

Одной из обсуждавшихся тем были технические проблемы новых электропоездов. На необходимость обеспечить пассажирам предсказуемое и беспрепятственное движение поездов во время встречи с Бришкенсом указал и президент страны Эдгар Ринкевич.

Ринкевич отметил, что необходимо оценить, как ситуация могла дойти до этого, поэтому он ожидает устранения предыдущих проблем и оценки ответственности правления Pasažieru vilciens к середине марта. По мнению президента, такая ситуация проливает свет и на гораздо более широкие и системные проблемы в крупных государственных закупках и управлении ими.

В программе бывший министр сообщения Витенбергс подчеркнул, что, пока поезда адаптировались, пассажиры невольно стали заложниками ситуации.

"Если есть опасения, то эти поезда должны были тестироваться ночью, а автобусы должны были быть готовы к отправке в случае необходимости. В данном случае люди оказались заложниками экспериментов и проблем, что неприемлемо", - сказал Витенбергс.

Бришкенс, напротив, отметил, что в феврале поезда соблюдали график на уровне выше 98%.