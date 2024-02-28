Видео ⟩ В центре Риги мужчина с мачете в руках удивил жителей дома

Рижанин Артур рассказывает программе, что в один из февральских вечеров в квартире на верхнем этаже была вечеринка. В какой-то момент у двери послышался шум.

Открыв дверь квартиры, Артур увидел мужчину в темном капюшоне с мачете в руках. Это сильно удивило жителя дома.

При последующем осмотре лестницы выяснилось, что деревянные перила основательно повреждены. Со всех сторон виднелись следы от ударов мачете.

Артур пришел к выводу, что человек с холодным оружием - не чужак, а житель дома, который, очевидно, пришел наказать участников вечеринки.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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