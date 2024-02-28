Владельцев автомобилей с номерами РФ могут ждать неприятности в Эстонии

Штраф до 400 евро

Согласно статье 76 Закона о дорожном движении Эстонии, используемый в дорожном движении автомобиль или его прицеп должны быть зарегистрированы в течение пяти рабочих дней после ввода транспортного средства в эксплуатацию в Эстонии.

Все это касается граждан Эстонии или владельцев серых паспортов. Для людей с российскими паспортами срок несколько больше.

В частности, в Законе о дорожном движении сказано, что если автомобиль принадлежит лицу, находящемуся за пределами Евросоюза, и транспортное средство используется лицом за пределами ЕС, то автомобиль с российскими номерами может быть отправлен под таможенную процедуру временного ввоза, а в этом случае автомобиль можно эксплуатировать в дорожном движении до шести месяцев.

За управление автотранспортным средством или внедорожником, не прошедшим регистрацию или перерегистрацию в установленном порядке, назначается штраф в размере до 400 евро. Возможная конфискация автомобилей с российскими номерами в Эстонии все еще находится на стадии обсуждения.

Кроме того, статья 204 Закона о дорожном движении предусматривает штраф в размере до 800 евро за разрешение владельцу управлять таким транспортным средством.

Эксплуатируется не менее трехсот автомобилей

Обязанность перерегистрации транспортного средства распространяется только на автотранспортные средства, используемые в дорожном движении. Поэтому, если автомобиль официально не принят в эксплуатацию, эта обязанность не применяется и никаких санкций не последует.

По данным регистра дорожного страхования на сегодняшний день в Эстонии эксплуатируется не менее трехсот автомобилей с российскими номерами.

Автомобили с российскими номерами можно переоформить (при соблюдении всех условий) в Департаменте транспорта.

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