Умер Николай Рыжков - разочаровавшийся реформатор

В Китае не было такого гигантского массива тяжелой, прежде всего, военной промышленности, по самой своей природе хуже всего вписывающейся в рынок.

Социализм просуществовал не семьдесят, а всего сорок лет, не успела прерваться связь времен, оставались люди, помнившие прежнюю жизнь, в народе сохранялись традиции мелкого частного бизнеса и самостоятельного хозяйствования на земле.

Поднебесная к моменту начала реформ очутилась на грани физического голода. В СССР необходимость разрыва с прошлым была не столь очевидна как элите, так и народу.

Наконец, Мао, подобно Сталину, запугал свою номенклатуру так, что та не то что действием, а выражением лица не смела возражать против нового курса.

По мнению ряда историков, Михаил Горбачев потому и решил начать с гласности и демократизации, что должен был сначала разрушить закостеневшие стереотипы и дискредитировать консерваторов в глазах общества, а того, что ситуация выйдет из-под контроля, и, особенно, что реформаторское движение проявит себя, прежде всего, в форме республиканского сепаратизма, не предвидел.

Изменять политическую систему, идеологию, внешнюю политику, непосредственно не затрагивающие жизненных интересов граждан и начальства, казалось проще и безопаснее.

Когда опыт — помеха