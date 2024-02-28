Какие марки и модели автомобилей предпочитают воры?

За последние три года ВТА получил наибольшее количество заявлений из-за угона автомобилей Hyundai.

Santa Fe, Tucson и Kona - самые популярные модели автомобилей у воров, больше всего их интересуют новые машины.

Практически все угнанные Hyundai были не старше трех лет. Особенно активно преступники "охотились" на южнокорейские автомобили в 2022 году, когда их угоняли по ночам со дворов и с парковочных мест на обочинах улиц, несмотря на системы безопасности и информацию о запуске автомобиля, отображаемую в мобильных приложениях.

В прошлом году спрос на такие автомобили в криминальном мире снизился, однако у владельцев техники, произведенной в Южной Кореее, все еще есть повод для беспокойства.

Среди автомобилей, которым от 4 до 10 лет, среди клиентов ВТА, чаще всего угоняют автомобили марки Mercedes-Benz, даже микроавтобусы Sprinter.

"Владельцам автомобилей BMW, Volvo и Volkswagen также не следует терять бдительности. Хотя автомобили этих марок угоняют реже, чем в раньше, их все равно крадут часто. Также существует высокий риск увидеть утром машину без фар, зеркал, руля и каких-либо других деталей - это актуально для владельцев моделей от 5 до 15 лет", - предупредил представитель ВТА Карлис Лиепиньш.

Еще одна значимая тенденция, которая особенно проявилась в 2022 году, - это кражи ключей от автомобилей.

Подобные случаи встречаются даже в два раза чаще, чем угоны самих транспортных средств. Ключи в основном крадут от новых автомобилей. В двух третях всех случаев автомобили до семи лет оставались без ключа. Чаще всего они представлены марками Toyota, Volkswagen, Volvo, Audi и Mercedes-Benz.

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