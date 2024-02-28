На следующей неделе фермеры проведут акцию протеста у здания правительства

Акция протеста состоится во вторник, 5 марта.

Как заявил председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш, акция протеста фермеров призвана привлечь внимание правительства к тому, что за лозунгами зеленой инициативы Европейского союза в действительности скрываются обременения для частных сельскохозяйственных земель, которые причиняют и будут причинять огромные убытки латвийским фермерам.

"Наше требование - не допустить ограничения землепользования на национальном уровне, если не выделяются достаточные финансовые ресурсы", - сказал Лаздиньш, добавив, что Латвии необходимо договориться на политическом уровне и быстро разработать план действий с конкретными сроками, предусматривающий, что в случае ограничения землепользования фермеры получат компенсации, которые защитят их от банкротства.

Как сообщалось, 5 февраля фермеры уже провели акции протеста в 16 городах Латвии, выведя на улицы почти 2000 единиц сельскохозяйственной техники.

Фермеры требовали немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов, восстановления льготной 5-процентной ставки налога на добавленную стоимость для латвийских овощей и фруктов, сокращения бюрократических проволочек в сельскохозяйственном секторе, расширения доступа к программам страхования и оборотного капитала, а также снятия ограничений на землепользование. Фермеры также выразили готовность провести акцию протеста в Риге, если требования не будут выполнены.

Акцию протеста у здания правительства 5 марта проведут и представители лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей и лесовладельцы.

Как заявило Латвийское общество лесовладельцев, отрасль сталкивается с несправедливым отношением и на национальном, и на европейском уровне. Один из самых болезненных вопросов - компенсация владельцам лесов, чьи владения передаются под охрану природы.

Организаторы акции протеста требуют у правительства предусмотреть справедливые компенсации и не создавать новые территории с ограничениями на хозяйственную деятельность до тех пор, пока не будет принято решение о компенсациях.

Галерея: Протесты фермеров в Даугавпилсе

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