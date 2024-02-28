Российские власти рассматривают возможность заимствований у Китая, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он заявил, что у России есть "право привлечь займы в юанях. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, но окончательное решение еще не принято".
Предыдущий раунд переговоров состоялся в конце прошлого года. Однако министр не уточнил, удалось ли добиться прогресса в переговорах с Китаем.
Проект государственных облигаций, номинированных в юанях, обсуждается в России после ухудшения отношений с Западом в 2014 году. Изначально в 2016 году Россия планировала выпустить облигации на шесть миллиардов юаней (около миллиарда долларов по курсу того времени), затем этот план был отложен до 2019 года, тогда замминистра финансов Сергей Сторчак признал, что прогресса в переговорах с Китаем нет.
После начала войны в Украине правительство вновь возродило идею юаневых гособлигаций, пытаясь привлечь деньги китайских инвесторов и заменить западный капитал.
Однако этот план потерпел фиаско - в 2022 году замминистра финансов Тимур Максимов заявил, что договориться с Китаем не удалось. Пекин разрешает иностранным заемщикам выпускать облигации, но они продаются на внутреннем рынке Китая, поэтому деньги не могут быть вывезены за пределы Китая без специального разрешения.
В 2024 году Минфин России должен найти 1,6 трлн рублей, чтобы профинансировать дефицит бюджета. Впервые со времен СССР каждый третий рубль направлен на нужды военных.
В 2024 году Россия планирует потратить 36,6 трлн рублей и получить 35 трлн рублей доходов. Дефицит должен быть покрыт за счет заимствований на внутреннем рынке, а также за счет средств Фонда национального благосостояния.
Однако на начало 2024 года в Фонде национального благосостояния осталось ликвидных активов всего на 55,9 млрд долларов, что вдвое меньше, чем до начала войны. Минэкономразвития России планирует забрать еще почти 900 млрд рублей на инвестпроекты.
Это означает, что у России фактически нет защиты от нового кризиса. Если нефть будет стоить 50 долларов за баррель, то это вычтет из резервов еще 1,5-2 триллиона рублей. Это создаст дефицит в более чем два триллиона рублей.
"В этом сценарии к исчерпанию резервов мы подойдем уже в начале 2025 года. Проще говоря, страховки от снижения цен на нефть у России больше нет", - делает вывод экономист ЦентроКредитБанка Евгений Суворов.
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