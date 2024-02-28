В 2024 году Россия планирует потратить 36,6 трлн рублей и получить 35 трлн рублей доходов. Дефицит должен быть покрыт за счет заимствований на внутреннем рынке, а также за счет средств Фонда национального благосостояния.

Однако на начало 2024 года в Фонде национального благосостояния осталось ликвидных активов всего на 55,9 млрд долларов, что вдвое меньше, чем до начала войны. Минэкономразвития России планирует забрать еще почти 900 млрд рублей на инвестпроекты.

Это означает, что у России фактически нет защиты от нового кризиса. Если нефть будет стоить 50 долларов за баррель, то это вычтет из резервов еще 1,5-2 триллиона рублей. Это создаст дефицит в более чем два триллиона рублей.

"В этом сценарии к исчерпанию резервов мы подойдем уже в начале 2025 года. Проще говоря, страховки от снижения цен на нефть у России больше нет", - делает вывод экономист ЦентроКредитБанка Евгений Суворов.

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