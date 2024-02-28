Внучка Раймонда Паулса прояснила свои отношения с внуком Юлия Круминьша

В интервью Моника рассказала, что приехала в Латвию одна. "Да, потому что предыдущие отношения тоже закончились. Такое бывает. Не всегда все идет так, как хотелось бы. Кроме того, у меня постоянно крутилась мысль, что поеду домой, что хочу растить здесь своих детей, когда они у меня появятся", - говорит она.

В 2020 году Моника объявила о помолвке со сценаристом Майклом Алояном, однако в 2022 году стало известно, что свадьба отменена. Позже Моника намекнула в социальных сетях, что у нее романтические отношения с Джереми Алленом, художником, живущим в Лондоне.

На вопрос, какие у нее отношения с внуком Юлия Круминьша, с которым она недавно была на театральной премьере, она отвечает:

"Я помогала Юлию Круминьшу организовать торжество по случаю 80-летия, была одним из координаторов. И в процессе познакомилась со всей его семьей.

Хотя я и знала их семью с детства, уже никого не помнила. У внука Юлия, тоже Юлия, очень классная девушка. Просто ее не было в тот вечер на премьере - она не говорит по-латышски, поэтому смотреть спектакль на латышском для нее не имело никакого смысла. Но Круминьш-юниор, как я называю внука Юлия Круминьша, пришел, и мне было легко говорить с ним по-английски".

Больше читайте в журнале Ieva от 28 февраля.

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