Подросток поделился в школе марихуаной, выращенной его матерью

Государственная полиция возбудила уголовное дело после того, как ученик поделился в школе марихуаной, выращенной его матерью, сообщили в полиции.
22 февраля сотрудники полиции находились в одной из школ во время выполнения своих повседневных обязанностей. Трое подростков получили текстовое сообщение от других учеников о том, что в школе находится полиция, поэтому они покинули класс, ничего не объяснив. Сотрудники школы сообщили присутствовавшим полицейским о странном поведении школьников.
Сотрудники правоохранительных органов последовали за троицей в раздевалку. Все трое учеников вели себя нервно и возбужденно. На вопрос, есть ли у них при себе запрещенные вещества, они ответили отрицательно, после чего вернулись в класс. Полицейские заподозрили, что молодые люди могли что-то спрятать в гардеробе, и при осмотре помещения обнаружили под полкой пакет с зеленовато-коричневым веществом растительного происхождения, одно электронное курительное устройство и самодельную трубку.
Подростки были вызваны к социальному педагогу, и в ходе бесед выяснилось, что двое из них - 2008 и 2006 г. рожд. - употребляли наркотические вещества, курили марихуану. Третий подросток - 2009 г. рожд. - марихуану не курил, а принес ее в школу, чтобы произвести впечатление на одноклассников.
Школьник рассказал, что наркотические вещества он взял из дома, а его мать занимается выращиванием марихуаны для собственных нужд.
После получения такой информации было возбуждено уголовное дело по факту выращивания растений, содержащих наркотические вещества. В тот же день полиция провела процессуальные действия в доме школьника.
В ходе обыска было изъято 73 грамма марихуаны, незарегистрированный газовый пистолет с 20 патронами, 16 литров жидкости со спиртовым запахом и пластиковый цветочный горшок с 12 ростками, предположительно, марихуаны.
Подозреваемой была признана женщина 1973 года рождения.
К ней применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Также ее доставили на экспертизу, чтобы установить возможное присутствие наркотических веществ в ее организме.
Изъятый алкоголь направлен на экспертизу. Также будет начат административный процесс за незаконное хранение газового оружия.
Молодые люди 2008 и 2006 г. рожд. были доставлены на экспертизу по определению наличия в организме наркотических веществ. После получения результатов экспертизы будет принято решение о привлечении их к административной ответственности. Ни одно из упомянутых лиц ранее не попадало в поле зрения полиции.
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