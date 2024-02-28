Подросток поделился в школе марихуаной, выращенной его матерью

22 февраля сотрудники полиции находились в одной из школ во время выполнения своих повседневных обязанностей. Трое подростков получили текстовое сообщение от других учеников о том, что в школе находится полиция, поэтому они покинули класс, ничего не объяснив. Сотрудники школы сообщили присутствовавшим полицейским о странном поведении школьников.

Сотрудники правоохранительных органов последовали за троицей в раздевалку. Все трое учеников вели себя нервно и возбужденно. На вопрос, есть ли у них при себе запрещенные вещества, они ответили отрицательно, после чего вернулись в класс. Полицейские заподозрили, что молодые люди могли что-то спрятать в гардеробе, и при осмотре помещения обнаружили под полкой пакет с зеленовато-коричневым веществом растительного происхождения, одно электронное курительное устройство и самодельную трубку.

Подростки были вызваны к социальному педагогу, и в ходе бесед выяснилось, что двое из них - 2008 и 2006 г. рожд. - употребляли наркотические вещества, курили марихуану. Третий подросток - 2009 г. рожд. - марихуану не курил, а принес ее в школу, чтобы произвести впечатление на одноклассников.