"Прогрессивные" требуют отставки мэра Риги Кирсиса

Реагируя на сегодняшнюю информацию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о возможной причастности исполняющего обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Яниса Вайводса к делу о взяточничестве, фракция "Прогрессивных" в Рижской думе потребовала отставки мэра Риги Вилниса Кирсиса.
"Даже не так важно, за что задержан Вайводс, гораздо важнее то, что было задержано доверенное лицо Вилниса Кирсиса.
"Кирсис долгое время прикрывал и защищал Вайводса, поэтому пришло время взять на себя ответственность и уйти в отставку", - считает бывший мэр Мартиньш Стакис ("Прогрессивные").
По данным "Прогрессивных", за последние четыре года Кирсис поручал исполняющему обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Вайводсу руководство всеми важнейшими проектами транспортной инфраструктуры Риги стоимостью в несколько сотен миллионов евро. Также сейчас идет подготовка к закупке стоимостью в 210 млн евро.
Принимая во внимание обвинения, выдвинутые KNAB против Вайводса, "Прогрессивные" призывают Генеральную прокуратуру и Государственный контроль провести в ведомстве проверки амбициозных инфраструктурных и дорожных проектов под руководством Вайводса.
По мнению партии, "пребывание Вайводса на посту нанесло существенный и доказанный ущерб бюджету города и испортило репутацию муниципалитета, показав, что Рига не может справиться с коррупцией под своим носом".
Оппозиционная фракция "Согласия" в Рижской думе обратилась к коалиции и оппозиционным партиям с призывом сотрудничать и совместно принять решение о том, чтобы освободить Кирсиса от должности.
По мнению партии "Согласие", полностью разрушено доверие рижан к руководству Рижской думы.
Ранее сообщалось, что в рамках дела, по которому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в понедельник провело уголовно-процессуальные действия в департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы, расследуется возможное предложение крупной взятки, сообщили агентству LETA в бюро.
В рамках досудебного расследования KNAB проверяет информацию о том, что исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайводс предлагал крупную взятку другому должностному лицу, чтобы оно, используя свое служебное положение, приняло благоприятное решение в его интересах.
Уголовный процесс был начат KNAB 8 января. В бюро не назвали сумму предполагаемой взятки, но согласно закону крупной считается взятка в размере от 50 минимальных зарплат, то есть 35 000 евро.
Два фигуранта уголовного процесса проходят как лица, имеющие право на защиту. В отношении одного из них избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщили в KNAB, уточнив, что мера не предусматривает запрет занимать определенную должность.
В бюро также подчеркнули, что расследование не связано с повседневной деятельностью департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.
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