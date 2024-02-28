Государственная полиция начала уголовный процесс по факту попадания емкости с зажигательной смесью в кабинет директора Латвийского музея оккупации Солвиты Вибы, сообщает агентство LETA.
Фото ⟩ Начат уголовный процесс в связи с брошенной в кабинет директора Музея оккупации зажигательной смесью
Уголовный процесс начат в связи с намеренным уничтожением или повреждением чужого имущества, если это было совершено путем поджога. Наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор на три года, узнало агентство LETA в полиции.
Галерея: В Музей оккупации была брошена емкость с зажигательной смесью
О происшествии в музее также проинформирована Служба государственной безопасности (VDD), которая в соответствии со своей компетенцией оказывает поддержку полиции в выяснении обстоятельств происшествия.
В данный момент VDD не предоставила подробных комментариев. В службе также не прокомментировали, могла ли попытка поджога при помощи емкости с зажигательной смесью быть связана с арестованным в феврале лицом с двойным гражданством - Эстонии и России, которое 29 января в Джукстской волости Тукумского края осквернило памятный камень "Защитникам Курземской крепости - солдатам Латышского легиона", облив его по заданию российской спецслужбы красной краской.
В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что прошедшей ночью в 1:04 поступил вызов в здание на площади Стрелниеку в Риге, где в помещении на первом этаже горели кресло и документы. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м. По данным агентства LETA, зажигательная смесь была заброшена через окно в кабинет директора музея, который теперь покрыт копотью, а кресло почти полностью сгорело.
Uzbrukums Okupācijas muzejam ir uzbrukums Latvijas valstij, drošības un tiesībaizsardzības iestādēm ir jādara viss, lai ātri atklātu šo noziegumu un bargi sodītu vainīgos.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 28, 2024
Министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил агентству LETA, что сегодня утром встречался с руководством Службы государственной безопасности и Государственной полиции и получил заверения в том, что органы безопасности предпринимают все необходимые меры для выявления и задержания преступников.
Подобные провокации, направленные на создание нестабильности и чувства незащищенности, должны пресекаться со всей строгостью закона, подчеркнул Козловскис.
Он также поблагодарил сотрудницу музея, которая немедленно сообщила в VUGD о брошенной в здание музея зажигательной смеси. Благодаря своевременной информации, предоставленной этим человеком, VUGD смогла оперативно прибыть на место происшествия и провести спасательные работы на начальном этапе, избежав более серьезных последствий.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!