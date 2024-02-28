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Фото ⟩ Начат уголовный процесс в связи с брошенной в кабинет директора Музея оккупации зажигательной смесью

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Кабинет в Музее оккупации после брошенной емкости с зажигательной смесью
Кабинет в Музее оккупации после брошенной емкости с зажигательной смесью Фото: Zane Bitere / LETA

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту попадания емкости с зажигательной смесью в кабинет директора Латвийского музея оккупации Солвиты Вибы, сообщает агентство LETA.

Уголовный процесс начат в связи с намеренным уничтожением или повреждением чужого имущества, если это было совершено путем поджога. Наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор на три года, узнало агентство LETA в полиции.

Галерея: В Музей оккупации была брошена емкость с зажигательной смесью

О происшествии в музее также проинформирована Служба государственной безопасности (VDD), которая в соответствии со своей компетенцией оказывает поддержку полиции в выяснении обстоятельств происшествия.

В данный момент VDD не предоставила подробных комментариев. В службе также не прокомментировали, могла ли попытка поджога при помощи емкости с зажигательной смесью быть связана с арестованным в феврале лицом с двойным гражданством - Эстонии и России, которое 29 января в Джукстской волости Тукумского края осквернило памятный камень "Защитникам Курземской крепости - солдатам Латышского легиона", облив его по заданию российской спецслужбы красной краской.

В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что прошедшей ночью в 1:04 поступил вызов в здание на площади Стрелниеку в Риге, где в помещении на первом этаже горели кресло и документы. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м. По данным агентства LETA, зажигательная смесь была заброшена через окно в кабинет директора музея, который теперь покрыт копотью, а кресло почти полностью сгорело.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил агентству LETA, что сегодня утром встречался с руководством Службы государственной безопасности и Государственной полиции и получил заверения в том, что органы безопасности предпринимают все необходимые меры для выявления и задержания преступников.

Подобные провокации, направленные на создание нестабильности и чувства незащищенности, должны пресекаться со всей строгостью закона, подчеркнул Козловскис.

Он также поблагодарил сотрудницу музея, которая немедленно сообщила в VUGD о брошенной в здание музея зажигательной смеси. Благодаря своевременной информации, предоставленной этим человеком, VUGD смогла оперативно прибыть на место происшествия и провести спасательные работы на начальном этапе, избежав более серьезных последствий.

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