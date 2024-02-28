Фото ⟩ Начат уголовный процесс в связи с брошенной в кабинет директора Музея оккупации зажигательной смесью

Уголовный процесс начат в связи с намеренным уничтожением или повреждением чужого имущества, если это было совершено путем поджога. Наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до десяти лет и пробационный надзор на три года, узнало агентство LETA в полиции.

Галерея: В Музей оккупации была брошена емкость с зажигательной смесью

О происшествии в музее также проинформирована Служба государственной безопасности (VDD), которая в соответствии со своей компетенцией оказывает поддержку полиции в выяснении обстоятельств происшествия.

В данный момент VDD не предоставила подробных комментариев. В службе также не прокомментировали, могла ли попытка поджога при помощи емкости с зажигательной смесью быть связана с арестованным в феврале лицом с двойным гражданством - Эстонии и России, которое 29 января в Джукстской волости Тукумского края осквернило памятный камень "Защитникам Курземской крепости - солдатам Латышского легиона", облив его по заданию российской спецслужбы красной краской.