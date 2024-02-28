Вайводс больше не будет исполнять обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности

Вайводс исполнял обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности (ранее - департамент сообщения) с 26 мая 2021 года до назначения нового директора.

Приказом председателя Рижской думы Вилниса Кирсиса от 26 февраля этого года обязанности директора департамента временно поручено исполнять начальнику управления департамента по организации движения и управлению проектами Рудите Ревелине.

Путем внесения поправок в приказ, которым Вайводсу были поручены обязанности директора департамента, установлено, что Вайводс эти обязанности впредь выполнять не будет.

В рамках дела, по которому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в понедельник провело уголовно-процессуальные действия в департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы, расследуется возможное предложение крупной взятки, сообщили агентству LETA в бюро.

В рамках досудебного расследования KNAB проверяет информацию о том, что исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайводс предлагал крупную взятку другому должностному лицу, чтобы оно, используя свое служебное положение, приняло благоприятное решение в его интересах.

Уголовный процесс был начат KNAB 8 января. В бюро не назвали сумму предполагаемой взятки, но согласно закону крупной считается взятка в размере от 50 минимальных зарплат, то есть 35 000 евро.

Два фигуранта уголовного процесса проходят как лица, имеющие право на защиту. В отношении одного из них избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщили в KNAB, уточнив, что мера не предусматривает запрет занимать определенную должность.

В бюро также подчеркнули, что расследование не связано с повседневной деятельностью департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

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